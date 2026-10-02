Sevilla inicia octubre con un super fin de semana cofrade: hasta diez vírgenes saldrán a la calle

Sevilla y su provincia arrancan este mes de octubre con un super fin de semana cofrade. Hasta diez vírgenes saldrán a la calle.

De ellas, la mitad recorrerán distintas calles de la capital y el resto, por diferentes municipios de la provincia.

El fin de semana comenzará con la salida procesional de Madre de Dios del Dulce Nombre. Saldrá el viernes desde el colegio de la Salle a las 19:30, recorriendo el barrio y visitando la parroquia de las Flores.

El sábado 3 de octubre comenzará a las 8:30 de la mañana. La Hermandad de Santa María Madre de Consolación será trasladada al hospital de San Juan de Dios. A las 19:00 regresará al templo.

La primera procesión de gloria será Nuestra Señora de la Cabeza. Iniciará su salida a las 19:00 desde San Juan de la Palma.

El recorrido discurrirá por Feria, Plaza de los Maldonados, Laurel, Castellar, Espíritu Santo, San Juan de la Palma, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, José Gestoso, Misericordia, Plaza del Pozo Santo, Amparo y Madre María de la Purísima, antes de regresar a San Juan de la Palma. La entrada está prevista para las 23:15.

La siguiente hermandad en procesionar saldrá media hora más tarde que la anterior. Nuestra Señora de la Divina Enfermera partirá a las 19:30 desde la Plaza de San Martín.

La virgen recorrerá las calles Saavedras, Alberto Lista, Viriato, Viejos, Plaza del Pozo Santo, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Gerona, San Juan de la Palma, Feria y Conde de Torrejón, para regresar posteriormente a la Plaza de San Martín.

El fin de su procesión está pensado que sea a las 22:30 horas.

Este mismo día también se dará el solemne traslado de Nuestra Señora de la Hermandad de Monserrat. Esta salida se debe al 425 aniversario fundacional.

La salida está programada para las 9:30 considerando que durará el recorrido 1 hora solamente. El itinerario es: Andén de la Parroquia, Bailén, San Pedro Mártir, Rafael González Abreu, Virgen de Presentación y Cristo del Calvario.

El domingo

El domingo 4 de octubre comenzará temprano. La primera imagen que saldrá en la capital será María Santísima de Regla Coronada de la Hermandad de los Panaderos.

Su salida está programada para las 10:00 de la mañana desde su capilla y seguirá el siguiente itinerario: Orfila, Cuna, Plaza del Salvador, Córdoba, Plaza Jesús de la Pasión, Alcaicería, Alfalfa, San Juan, Boteros, Plaza de San Ildefonso, Zamudio, Plaza de San Leandro.

La entrada está prevista sobre las 12:30 para presidir una misa, pero luego continuará la procesión por la Plaza de San Leandro, Alhóndiga, Dormitorio, Plaza del Cristo de Burgos, San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Amparo y Viriato.

Hasta su llegada a la Plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, Plaza de Fernando de Herrera y, por último, a la calle Orfila donde está su capilla. Su entrada será sobre las 21:45.

Esa misma mañana saldrá la Hermandad de Santa Lucía Virgen y Mártir. La partida será a las 11:00 horas.

El recorrido discurrirá por Santa Catalina, Plaza Ponce de León, Escuelas Pías, Matahacas, Plaza de San Román, calle Sol, Plaza de los Terceros, Bustos Tavera, Doña María Coronel, Plaza de San Pedro, Almirante Apodaca y Alhóndiga, incluyendo el paso por este último tramo en estrechez, antes de regresar al templo.

El tiempo estimado de la procesión en la calle es de cuatro horas, siendo las 15:00 la hora prevista para su entrada.

Con unas pocas horas de diferencia, cuatro para ser exactos, tendrá lugar la salida procesional de Nuestra Señora de la Encarnación de la Hermandad de la Cena.

La hermandad marchará a las 19:00 desde la calle Sol y continuará por la Plaza de los Terceros, Capataz Manuel Santiago, Santa Catalina, Plaza Ponce de León, Santiago, Cardenal Cervantes, Zamudio, Plaza de San Leandro, Alhóndiga, Dormitorio, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel y Bustos Tavera, antes de regresar hacia la Plaza de los Terceros y la calle Sol.

Está planeado que el recorrido dure cinco horas y media, siendo las 22:30 la hora de recogida de la hermandad.

Además de estas cofradías, también saldrán el viernes otras tres. Estas son Nuestra Señora de las Angustias de Utrera, Nuestra Señora de los Dolores en Cañada Rosal y la Hermandad de Jesús Nazareno de Marinaleda.

El domingo tienen previsto salir otras tres en distintos pueblos de la provincia. Estas son la Hermandad de la Vera Cruz de Marchena, la Hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro de Marchena y la Hermandad de Belén de Pilas.