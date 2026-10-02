Imagen de los preparativos de la gala a los pies de la Giralda. E.P.

La jueza abre un proceso judicial y ordena a la Policía que investigue la cena a los pies de la Giralda

La Policía Nacional investigará la organización de la cena celebrada el pasado 17 de septiembre en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado en un auto la apertura de diligencias previas para investigar los hechos.

La denuncia fue presentada por el partido político Iustitia Europa contra el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla.

El denunciante considera que puede haber indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La jueza de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, tras recibir la denuncia, ha dictado un auto acordando la incoación de diligencias previas y pedir a la Policía Nacional que investigue los hechos tras la denuncia presentada por Iusticia Europa contra

En concreto, la titular del tribunal de Instancia de Sevilla número 6, María Elena Pérez, ha dictado un auto en el que ha acordado la apertura de la investigación y, como primera medida, ha librado oficio a la Policía Nacional para que investigue los hechos.

En contexto, el Ayuntamiento y la Junta, a través de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y de la Empresa Pública para la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, aportaron 36.058 euros a la organización de la cena mediante contratos menores.

En concreto, cada administración aportó 14.900 euros más IVA, a partes iguales entre la administración local a través de Contursa, y la autonómica a través de la Empresa Pública Turismo Andaluz, bajo el concepto de "patrocinio" a beneficio de 'Sevilla por la Gracia de Dios, S. L.', cuyo administrador único es el responsable de la cena.

En todo momento, el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido "la legalidad" de la polémica gala que el pasado 17 de septiembre fue organizada por la revista Escaparate para celebra su XX aniversario, agarrándose a "una excepcionalidad".

Fue el propio Consistorio quien realizó la petición de licencia para usar este espacio protegido por ordenanza. "Una empresa no puede solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, pero el Ayuntamiento sí".