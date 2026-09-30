El nuevo director del aeropuerto de Sevilla descarta ampliar su horario a las 24 horas del día, como pidió el Ayuntamiento

El aeropuerto de Sevilla no abrirá las 24 horas del día. Al menos por ahora.

Así lo anunció el nuevo director del aeródromo hispalense, Miguel Palomera, el pasado martes durante un encuentro con los medios. De esta forma, en un principio quedaría rechazada la petición del Gobierno municipal.

Cabe recordar que el Pleno municipal ordinario del pasado mes de diciembre aprobó una propuesta del Partido Popular que reclamaba la ampliación del horario del aeropuerto de San Pablo. Lo hizo con los votos a favor de todos los grupos de la oposición.

La intención del Consistorio era allanar el camino hasta el vuelo transoceánico por el que la administración municipal lleva 'peleando' meses. Y es que el equipo de José Luis considera esta medida clave para conseguir su objetivo.

La moción incluía una petición expresa a Aena y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que adoptaran las medidas necesarias que garantizaran la apertura ininterrumpida del aeropuerto, así como la elaboración de un informe técnico actualizado sobre las necesidades operativas, de personal, navegación aérea y seguridad que permitirían implantar ese horario.

Sin embargo, parecer ser que ahora las esperanzas se desvanecen.

Miguel Palomera declaró que actualmente "no existe demanda suficiente" que motive la apertura de las instalaciones las 24 horas del día.

Esto a pesar de que el número de personas que pasan por el aeropuerto sevillano no ha dejado de crecer en los últimos años, una tónica que será la habitual los próximos meses. Es más, se prevé que este 2026 se alcance los 10 millones de viajeros, superando el récord del aeródromo.

No obstante, según indicó el máximo responsable del aeropuerto, dicho incremento se concentra sobre todo en las denominadas 'horas valle' -entre las 11:00 y las 13:00 horas-, por lo que el horario actual, de 6:30 horas a 01:00 horas, sería suficiente para responder a la demanda.

Además del notable crecimiento de viajeros, el grupo municipal del PP justificaba su propuesta con el aumento sostenido de la actividad de mercancías y, sobre todo, la necesidad de mejorar la competitividad del aeródromo sevillano si quiere aspirar a rutas de largo radio, especialmente con Estados Unidos.

Según defendió el concejal de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, la ampliación horaria es "fundamental" para que Sevilla pueda contar con una conexión directa con el país norteamericano".

En lo que respecta a esta deseada ruta, Palomares aseguró que "está al caer".

El director afirmó que hay un interés por parte de distintas compañías que quedó patente en la última edición de Routes Europe 2025, que se celebró en Sevilla.

"Estamos abordando esa cuestión conjuntamente en las mesas de conectividad con todas las entidades locales", explicó Miguel Palomares. El mismo considera que "tarde o temprano llegará esa línea de larga distancia".

Nuevas rutas

Miguel Palomera habló también de las nuevas rutas que el aeródromo hispalense quiere conseguir.

En concreto, además del vuelo a EEUU, entre las conexiones que el aeropuerto de San Pablo contempla de cara al futuro se encuentran nuevos destinos en la zona del Báltico y Europa del Este.

No obstante, cabe destacar que el contexto internacional no facilita actualmente la puesta en marcha de estas conexiones, debido principalmente al incremento del precio del combustible y a la escasez de aeronaves.