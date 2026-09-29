El 'otro' Paseo de la Fama de Sevilla: el eje monumental de la ciudad suma ya más de 100 estrellas en hoteles

El aterrizaje de hoteles en Sevilla es cada vez más habitual.

Sin ir más lejos, este mismo martes está prevista la apertura del cinco estrellas Gran Lujo Thompson, ubicado en la plaza de la Concordia. Además, próximamente se levantará otro de la misma categoría, el Four Seasons, en Plaza Nueva, frente al ayuntamiento.

El segundo ha sido una de las últimas aperturas anunciadas en la urbe. Con él, el eje monumental de la ciudad -el entorno de Plaza Nueva y la Avenida de la Constitución- ya suma más de 100 estrellas correspondientes a establecimientos de cinco, cuatro y tres. Un particular 'Paseo de la Fama' hotelero en pleno corazón de la urbe.

En detalle, según los datos facilitados por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia a este medio, en la actualidad operan ya cuatro alojamientos con la máxima categoría. Todos ellos situados en el 'privilegiado' enclave.

Se trata de Eme Catedral Hotel, Mercer Plaza Sevilla, Starwood Alfonso XIII y Serras Sevilla. Este último abrió sus puertas al público la semana pasada. Todos estos espacios concentran más de 440 plazas.

Además, a estas cifras hay que sumarles las camas que ofertará el nuevo cinco estrellas de Plaza Nueva a partir de 2028, fecha prevista para su apertura. No obstante, la cantidad de camas que tendrá aún se desconoce.

Sin embargo, a pesar de la abundante oferta de hoteles de lujo de esta zona de la ciudad -cerca de Plaza Nueva, el Archivo de Indias, el Real Alcázar, la Giralda y la Catedral- lo que más hay son establecimientos de cuatro estrellas.

En concreto, en la actualidad hay hasta 13 operativos y dos más proyectados para los próximos años, lo que se traduce en alrededor de 1.200 plazas para visitantes.

En cuanto a los establecimientos con tres estrellas, estos son casi los mismos que los de máximo nivel. Por esta zona de Sevilla hay ocho hoteles pertenecientes a este grupo que ofertan un total de 312 plazas.

Incremento de la oferta hotelera de lujo

A pesar de estos números, sin lugar a dudas una de las cuestiones que más llama la atención es el incremento de la oferta hotelera de lujo en los últimos años en la ciudad. La misma ha aumentado entre un 30% y un 40%.

Es más, según Ana García, exdirectora general de Turismo de la Junta de Andalucía y actual jefa del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla (US), la capacidad para acoger a turistas con más nivel adquisitivo de la capital andaluza es "mayor que la de Marbella".

Si bien Sevilla es una ciudad más grande y, por tanto, cuenta con mayor espacio para acoger este tipo de alojamientos, no hay que olvidar que la ciudad malagueña ha sido históricamente uno de los destinos preferidos por los visitantes de alto poder adquisitivo. Pero todo apunta a que esta tendencia está empezando a cambiar.

Nueva estrategia para atraer al turista de lujo

Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Sevilla acaba de impulsar 'Sevilla Excellent', un club para congregar todos los servicios de lujo de la ciudad.

El objetivo de esta nueva estrategia es gestionar y aumentar la oferta de la capital destinada a este tipo de viajero.

El mismo busca aumentar la estancia media de dicho visitante y su gasto y desestacionalizar la demanda.

Además pretende posicionar a la ciudad como un destino turístico de lujo, agregar la oferta dispersa bajo una marca común, crear oferta turística adecuada para un cliente mucho más selecto, desestacionalizar la temporada y conectarse con entidades como Virtuoso, Serandipians o The Alliance.

Sin embargo, los expertos señalan que para conseguir todo esto es "primordial" conseguir un vuelo transoceánico hacia EEUU y Asia. También es clave aumentar las tiendas de lujo en la ciudad, las experiencias privadas y discretas y los restaurantes con reconocimientos como la Estrella Michelín.