Luto en La Campana: Pedro apuñaló a Vanesa en plena calle y delante del hijo adolescente de ambos

Luto en el municipio sevillano de La Campana. Un pueblo conmocionado por la muerte de Vanesa, de 47 años, apuñalada en la calle por su pareja, Pedro, de 56, delante del hijo adolescente de ambos.

Está convocada una concentración, en jornada de luto oficial contra la violencia de género, con un minuto de silencio. Al mediodía. En la puerta del Ayuntamiento.

"Debemos seguir mostrando nuestra más firme condena y el compromiso de toda la sociedad para combatir" la violencia machista, ha asegurado el Consistorio en un comunicado.

El crimen que ha conmocionado a esta localidad de 5.000 habitantes de la Campiña sevillana, se produjo el sábado por la noche. Las primeras llamadas de auxilio entraron a las 22:40.

Vanesa salió a la calle apresurada, corriendo. La calle Atraviesa. Una vía estrecha, cerca del extremo oeste del casco urbano. Había una vecina unas puertas más adelante sacando al perro que ha relatado lo que vio a Diario de Sevilla.

En plena calle

Pedro salió detrás de ella. La tiró al suelo y la apuñaló. Detrás de Pedro había salido de la casa el hijo de la pareja, que intentó evitar la agresión en vano, entre gritos de auxilio.

El padre de Pedro también intentó parar a su hijo. Los vecinos llamaron a las asistencias sanitarias y a la Guardia Civil.

Pedro regresó a la vivienda, y se atrincheró en ella.

Vanesa fue trasladada urgentemente a un centro médico, donde a las 23:28 certificaron su muerte, en principio por heridas de arma blanca.

Pedro seguía en la casa. La casa de su padre, donde se había instalado con Vanesa y el hijo de ambos unos tres años antes. Habían llegado desde Barcelona.

Calle en La Campana donde ocurrieron los hechos. EFE

El hombre, según adelanta Abc, tenía antecedentes por violencia de género, de hace más de dos décadas y relacionados con una pareja anterior.

En La Campana trabajaba como pintor. “Nunca en estos tres o cuatro años que lleva aquí ha dado que hablar”, asegura un vecino.

Vanesa estaba inscrita en el sistema VioGen como víctima, pero también por hechos relacionados con una relación anterior.

La alcaldesa de La Campana, Dolores Veragua, ha explicado que el municipio cuenta con un VioGen y que Vanesa no había pedido ayuda allí.

Cercado

Mientras en el centro de salud intentaban salvar la vida a Vanesa, agentes de la Policía Local y patrullas de la Guardia Civil cercaron la casa donde se había encerrado Pedro.

Cuando la situación se enquistó, avisaron a expertos en este tipo de situaciones. Los mediadores. Y también a equipos de asalto, por si se hacía necesario entrar por la fuerza en la casa.

El cerco se mantuvo durante más de doce horas. Una noche tensa, entre intentos de los mediadores para convencer a Pedro de que se entregase. Sin éxito.

Hasta el mediodía del domingo. Pedro abrió la puerta. Iba ensangrentado.

Tuvo que ser atendido de una “autólisis importante que se ha practicado él mismo y bajo custodia de la Guardia Civil", explicó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

Fue trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario para ser atendido de las heridas que se ha infligido, entre ellas alguna en el cuello.

La Guardia Civil está investigando el crimen como un caso de violencia de género, a falta de confirmación oficial.

Segundo caso en Sevilla

Es la segunda muerte por violencia de género en la provincia de Sevilla en lo que va de año. En Andalucía van ya doce. Y en España 38.

El 26 de julio, una mujer identificada como A. M. H. D., de 44 años y nacionalidad colombiana, fue apuñalada hasta la muerte por su pareja, de 43 años, en una vivienda de Mairena del Aljarafe.

El hijo de la pareja, de 14, salió a la calle alertando a los vecinos de la calle San Isidro Labrador, en el barrio de Los Alcores.

Cuando llegaron a la casa, junto a la mujer ya sin vida estaba su pareja, con heridas de autolisis de las que tuvo que ser atendido.