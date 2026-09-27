Mata a puñaladas a su pareja y se atrinchera en una casa del municipio sevillano de La Campana
La Guardia Civil mantiene cercado al que puede ser autor de la decimosegunda muerte por violencia machista este año en Andalucía.
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Una mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) supuestamente por su pareja, un hombre de 56 años que se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Los hechos, indican desde la Guardia Civil, se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado. La mujer presentaba varias heridas por arma blanca.
La víctima, identificada como Vanesa Y.M. fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas.
El presunto autor del crimen se encuentra atrincherado en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para poder lograr que deponga su actitud y detenerlo.
Si se confirma como un asesinato machista, esta mujer sería la decimosegunda víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año.