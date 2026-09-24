El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja. E.P.

Sigue el tira y afloja de Vox con Sanz por los acuerdos incumplidos: "Sentimos una frustración enorme"

El grupo municipal de Vox vuelve a alzar la voz contra el "incumplimiento" de los puntos pactados con el ejecutivo local de José Luis Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. "Sentimos una frustración enorme", ha expresado Gonzalo García Polavieja, portavoz del partido.

En convocatoria de prensa, Vox ha vuelto a alzarse en amenazas contra el equipo de Sanz. "Espero que no se les haya olvidado que no suman en el Pleno", ha indicado Polavieja.

Las nuevas amenazas llegan después de que los de Abascal preguntaran por escrito al gobierno local la situación de algunos de los requisitos que solicitaron para el cierre de los presupuestos. La respuesta que han recibido les ha generado "frustración".

Entre los compromisos reclamados por Vox al Gobierno municipal figuran actuaciones en materia de movilidad, urbanismo, seguridad, vivienda y cultura.

En el documento de seguimiento elaborado por el PP, fechado el 21 de septiembre, el Ayuntamiento detalla el estado en el que se encuentra cada uno de ellos. Varios permanecen todavía pendientes de ejecución o en distintas fases de tramitación.

Ronda Urbana Norte

En materia de movilidad, el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte (RUN) ya cuenta, según el Gobierno municipal, con una propuesta derivada del análisis de alternativas.

El siguiente paso será someterla a información pública durante 30 días y, posteriormente, a la evaluación ambiental de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el proyecto de transporte fluvial reclamado por Vox continúa sin tramitar y, según reconoce el propio documento, ni siquiera existe todavía un proyecto.

ZBE

También se encuentra pendiente la modificación de la Zona de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento plantea un proceso que comenzaría con la elaboración de un nuevo proyecto técnico, seguido de los trámites de participación e información pública, la redacción de una nueva ordenanza y su posterior aprobación.

El calendario previsto contempla varios meses de tramitación y queda además condicionado a la emisión del correspondiente informe de la Junta de Andalucía.

Mejoras urbanísticas

En cuanto a las mejoras urbanísticas reclamadas en distintos barrios, el Consistorio enumera actuaciones ya ejecutadas y otras en marcha o previstas.

En La Carrasca se han realizado trabajos de pavimentación por más de 185.000 euros durante 2026, mientras que en El Carmen se ha renovado el área infantil de la calle Jarana y se han realizado actuaciones de asfaltado y aparcamiento en el entorno.

Algunas de las actuaciones pendientes, como la instalación de nuevos juegos en una parcela de la calle San José de Calasanz, quedan todavía sujetas a planificación.

En Tiro de Línea, la ejecución de determinadas mejoras requiere una modificación presupuestaria y la reposición de una pista deportiva continúa en cuestión por la oposición del Distrito Sur y de vecinos del entorno.

Cultura

Vox también afea la situación en materia cultural. Los proyectos del Museo del Flamenco y del Museo de la Historia de Sevilla siguen sin tramitar, según el documento, por falta de presupuesto.

En ambos casos existen unas directrices iniciales, pero no se han presupuestado ni desarrollado los proyectos. En cuanto al Museo de Semana Santa, el Ayuntamiento señala que no existe proyecto y atribuye esta situación al desacuerdo del Consejo de Hermandades.

Mezquita

Uno de los grandes escollos abiertos entre ambas formaciones es la mezquita del Polígono Sur. Sin ir más lejos, en la mañana de este jueves, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha manifestado que es "muy difícil" que su partido pueda "confiar y pactar de nuevo" con el alcalde de Sevilla.

¿El motivo? El "proceso de islamización del Polígono Sur".

Cortés ha señalado que la construcción de esta gran mezquita va a suponer "islamizar un barrio entero, que además está muy cerca de otros barrios de Sevilla" que también tendrían el mismo proceso.

"Si José Luis Sanz, al que ya llaman alcalde rebujito, ha consultado a los sevillanos para ver si queríamos más o menos días de feria y más o menos días de rebujito, es inaceptable que con la oposición real que ya hay, no solamente por parte de Vox, sino de los vecinos, en contra de la construcción de esa gran mezquita, no lleve a cabo una consulta, porque además la ley se lo permite", ha indicado.

Se trata, según ha señalado, de un edificio de diez plantas con un minarete de más de 30 metros y, por tanto, el PGOU de Sevilla "le permite consultar a los ciudadanos sobre la idoneidad o no de ese edificio por tratarse de un edificio singular".

"Por tanto no sabemos a qué está esperando. Es importantísimo que el Polígono Sur no se islamice y que no se islamice el resto de Sevilla", según ha manifestado Cortés, quien ha recordado que Vox ha presentado un recurso de alzada ante la Gerencia de Urbanismo, que tendrá que "posicionarse y decir si sigue adelante la licencia o no".