'Nuestra historia tiene nombre', el homenaje de Cruzcampo a 23 bares emblemáticos: "Somos fieles a los sevillanos"

Heineken España ha celebrado en la Factoría Cruzcampo 'Nuestra Historia tiene un nombre', un evento que reconoce a los 23 establecimientos más emblemáticos que trabajan con la marca.

El homenaje ha constado de un hueco dentro del 'Muro de la Fama', situada en la fachada de la Factoría Cruzcampo, y una reproducción conmemorativa del templete de la Cruz del Campo.

Los bares y tabernas homenajeados han sido El Rinconcillo, Los Claveles, Bodega Morales, Las Teresas, La Goleta, Bodega Blanco Cerrillo, Casa Palacios, El Bistec, Casa Román, Casa Coronado, Bar Vizcaíno, Bar Jota, Bodega Góngora, Casa Moreno, El Tremendo, La Flor de Toranzo, Las Columnas Santa Cruz, Bar Arenal (Ventura), Casa Pepe, Casa Robles, Casa Julián, Bar Cruzcampo y Yebra.

El acto ha sido presidido por el director de Hostelería de Heineken España en Andalucía, Juan Gómez, y la presidenta de la Fundación Cruzcampo, Carmen Ponce.

El alcalde ha hecho acto de presencia junto a la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, el gerente de Turismo Sevilla, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y el secretario de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

Sanz ha reivindicado con sus palabras el papel de la hostelería tradicional como "diques de contención contra la pérdida de identidad que sufren muchas ciudades", ya que considera que estos son "un activo económico de primer orden, un factor de vertebración social en muchos barrios de la ciudad y, sin duda, la expresión más genuina de nuestro modelo de vida".

El alcalde ha señalado que este evento supone "un hito más" en apoyo de los comercios tradicionales, además añade: "Nuestra ciudad es más fuerte, más atractiva y próspera cuando protege la singularidad de su tejido productivo tradicional".

Para terminar ha agradecido a Cruzcampo su "Compromiso histórico con Sevilla y su hostelería".

Por su parte el director de Hostelería de Heineken España en Andalucía ha repasado durante el acto la historia de los 23 establecimientos con sus anécdotas y particularidades, deteniéndose en cada uno de ellos para nombrar a sus dueños y dueñas.

Gómez Verástegui ha destacado que estos negocios "llevan décadas acompañándonos y contribuyendo a que nuestra cerveza esté presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de miles de personas"

En representación de los establecimientos homenajeados ha intervenido Rogelio Gómez, propietario de La Flor de Toranzo, quien ha reivindicado el oficio de tabernero como una labor que va más allá de servir a los clientes.

Gómez ha explicado que para que su negocio, abierto en 1942, se haya mantenido al pie del cañón es haber sabido convertirse en "un local familiar para el cliente" donde pueda pedir "lo de siempre" pero también tener a alguien que lo escuche. También ha defendido la figura del tabernero como una especie de "confesor laico" capaz de atender también los problemas y preocupaciones de quienes acuden al establecimiento.