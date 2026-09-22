Boicotean el acto de apertura del curso en la UPO en plena intervención del consejero de Universidades

Alrededor de una quincena de alumnos han protestado la mañana de este martes durante el acto de apertura de curso académico de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Lo han hecho durante la intervención del nuevo consejero de Universidades Jorge Paradela, que este año se estrena en el cargo.

Las quejas del estudiantado han obligado al rector, Francisco Oliva, a clausurar el acto de manera precipitada.

La manifestación comenzó justo cuando Paradela -que también es titular de Industria, Energía e Innovación- empezó a hablar. Hasta el momento, la cita, que se estaba celebrando en el Paraninfo, había transcurrido con total normalidad.

Cuando comenzó el discurso del responsable de Universidades, un grupo de jóvenes ataviados con camisetas verdes y pancartas en la mano comenzaron a gritar en defensa de la educación pública, tal y como han confirmado desde la propia institución a este medio.

Tal y como se aprecia en un vídeo que ha sido publicado en redes sociales, Oliva intentaba sin éxito alguno que los alumnos dejasen de gritar: "Por favor, os hemos escuchado con toda tranquilidad, sabemos cuáles son todas las propuestas y las quejas que tenéis. Ahora vamos a intentar escuchar al consejero".

No obstante, después de alrededor de cinco minutos de gritos y a pesar de la disposición de Jorge Paradela a seguir con el guion, el rector ha decidido suspender el acto.

Desde la plataforma UPO por la pública se ha estado en los últimos días haciendo un llamamiento a participar en el acto oficial con el fin de hacer llegar el mensaje de protesta.