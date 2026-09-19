La Guardia Civil encuentra el cadáver de una mujer de 70 años junto al río Guadalquivir, a su paso por Sevilla

La Guardia Civil ha hallado en la mañana de este sábado, 19 de septiembre, el cadáver de una mujer de 70 años cerca del río, en la zona del antiguo embarcadero de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, el hallazgo se ha producido sobre las 9,50 horas en el actual puerto fluvial Nuestra Señora Virgen del Carmen.

Además, ha indicado que los primeros indicios apuntan a que el cadáver podría corresponder a Rosario Gabriel García, la mujer desaparecida en Mairena del Aljarafe desde la madrugada de este viernes debido a que todas las características físicas y la ropa que portaba el cuerpo coinciden con la identidad de la desaparecida.

Ante este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe ha abierto una investigación tras haber realizado esta mañana el levantamiento del cadáver, el cual ha tenido que ser rescatado por los efectivos de bomberos.

Asimismo, la Benemérita ha afirmado que en estos momentos esperan el resultado de la autopsia y la confirmación oficial por parte del Instituto de Medicina Legal de Sevilla de que el cuerpo corresponde a la identidad de la desaparecida.