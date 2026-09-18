El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Manuel Gavira, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde de Sevilla se reúne con el nuevo consejero de Turismo para pedir la tasa turística

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con Manuel Gavira, el nuevo vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Administración Local y Justicia de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado 17M.

El regidor municipal ha aprovechado este encuentro con el representante de Vox en el Gobierno andaluz para volver a reclamar, entre otras cuestiones, la implantación de la tasa turística en la comunidad.

La cita -a la que también ha asistido el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Juan de la Rosa- ha tenido lugar en la Casa Rosa, el lugar elegido por los Abascal como sede para su consejería. En ella se ha tratado además los plazos de la Ciudad de la Justicia y el uso de otros edificios dependientes de la Consejería de Justicia.

Este tipo de actos suele llevarse a cabo como muestra de buena sintonía entre las instituciones y recibimiento tras la llegada de un nuevo miembro al Ejecutivo regional. No obstante, en esta ocasión la reunión entre Sanz y Gavira tiene trasfondo.

Tal y como se ha mencionado, el primer edil ha aprovechado el encuentro para abordar la tasa turística, un cobro que lleva solicitando prácticamente desde que llegó al Gobierno local.

Sanz ha defendido en multitud de ocasiones que "una ciudad como Sevilla" necesita este impuesto debido a la cantidad de visitantes que recibe al año y a la repercusión que estos tienen en determinados aspectos.

En una entrevista a la agencia de noticias Europa Press, el alcalde recalcó que lo que requiere la capital andaluza es "un instrumento de financiación extraordinario, llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla".

El anterior consejero de Turismo, Arturo Bernal, no puso mucho empeño en poner en marcha dicha tasa y, al menos por ahora, parece que el nuevo responsable del departamento va en la misma línea.

Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto, cuestionado por los medios de comunicación, Gavira defendió la postura de su partido: el 'no' a la tasa turística.

"Parece que, cuando la administración tiene un problema, la única solución que se le ocurre es hacer un nuevo impuesto", declaró.

Desde la formación de Abascal aseguran que "a los españoles no nos tienen que tratar como extranjeros en nuestra propia tierra".

No obstante, a pesar de su negativa, el consejero de Turismo declaró que se iba a reunir con los empresarios del sector para "ver por dónde respiran".