Lola y Eugenia, las sevillanas creadas con IA que se han hecho virales por sus amores de juventud compartidos

Lola y Eugenia, las señoras de Sevilla que se han hecho virales creadas con IA. Arteria

El pasado sábado, dos señoras de ochenta y tantos años, amigas de toda la vida, sentadas a la puerta de una casa de pueblo en la provincia de Sevilla inundaron las redes sociales y se convirtieron en el vídeo viral del momento.

Lo que nadie imaginaba es que Lola y Eugenia no existen. Son personajes generados íntegramente con IA.

"Eugenia", el cortometraje publicado el pasado sábado 12 de septiembre por la agencia sevillana Arteria en Instagram, TikTok y Facebook, ha superado los 6,6 millones de visualizaciones en menos de 48 horas, con más de 277.000 interacciones y 18.600 nuevos seguidores.

Se trata de un fenómeno viral que ha reabierto un debate que lleva meses circulando en los entornos digitales: ¿puede la inteligencia artificial generar contenido que conecte emocionalmente con el público?

Eugenia es, en palabras del equipo que la creó, "una señora mayor que ha tenido una vida plena haciendo lo que a todo el mundo le gustaría pero muy pocos logran".

Su fragilidad está representada en la silla de ruedas y en su aspecto un tanto débil. Su rebeldía y su picaresca, en unas gafas de sol. No habla en ningún momento del vídeo, pero lo dice todo con sus gestos y su mirada.

Lola, demasiado arreglada para la ocasión, recita con calma una lista de episodios del pasado compartido: el chico de la feria, el vendedor de libros, el fotógrafo de una comunión.

En cada acusación, Eugenia responde con una expresión de no querer acordarse de nada, como de niña inocente. A medida que avanza el vídeo, el espectador va descubriendo que esa mujer de aspecto frágil ha sido todo un personaje.

No hace falta contar el final para entender a Eugenia. Basta con verla. Esa es exactamente la razón por la que millones de personas han decidido compartirla con alguien que conocen.

La reacción en redes lo confirma: los comentarios están llenos de personas que dicen tener una amiga, una tía o una vecina exactamente así.

Arteria ha recibido mensajes privados preguntando si la agencia acepta actores y figurantes. Gran parte del público dio por hecho que Lola y Eugenia eran personas reales.

¿Puede la IA emocionar?

El éxito de "Eugenia" llega en un momento en que el debate sobre el contenido generado con inteligencia artificial está más abierto que nunca.

Las redes están inundadas de vídeos con grandes batallas, explosiones y efectos espectaculares generados por IA, y la pregunta habitual es si estos modelos pueden ir más allá del impacto visual para conectar de verdad con quien los ve.

"Eugenia" parece responder que sí, pero con una condición: que la historia consiga que te identifiques con ella.

"Llevamos tiempo defendiendo que la inteligencia artificial tiene sentido cuando está al servicio de la historia, no al revés", afirma Jaime Roldán, CEO y fundador de Arteria.

"Nos pusimos el reto de hacer justo lo contrario de lo que hace todo el mundo con la IA: dos señoras sentadas en la puerta de su casa, sin efectos especiales, sin espectáculo. Que la IA pasara desapercibida. Y los resultados nos han sorprendido incluso a nosotros."

Cuando el contenido funciona así, la tecnología ha cumplido su función: desaparecer.

"Aprender a construir una buena historia es algo que la inteligencia artificial no podrá hacer nunca como el ser humano", añade Roldán, "porque cuando contamos una historia lo hacemos para las personas, buscando los puntos que nos unen. Eso no tiene modelo."

Detrás de "Eugenia" está Arteria, una agencia de Sevilla que opera simultáneamente como consultora estratégica de marca, agencia de publicidad y estudio de producción de contenidos con inteligencia artificial.

Fundada por Jaime Roldán, cuenta con 21 profesionales y se define como una agencia AI First: la inteligencia artificial no es un servicio añadido, sino el núcleo de su forma de trabajar.

"Eugenia" no es su primera pieza viral. Su homenaje andaluz a "Casablanca" superó el millón de visualizaciones en enero y fue recogido por varios medios. Su parodia de la cena de Navidad de empresa también superó el millón entre varias plataformas.

La agencia ha producido además piezas sobre la Feria de Abril, el derbi Sevilla-Betis o la llegada del iPhone 17 en la época de los Beatles, todas con cientos de miles de visualizaciones.

En todos los casos, el proceso parte del mismo principio: gracias a la inteligencia artificial, semanas desarrollando la idea frente a pocas horas de producción técnica. El guion —construido, trabajado y defendido como en cualquier producción audiovisual convencional— siempre va primero.

Los límites entre lo real y lo creado con inteligencia artificial se difuminan cada día que pasa. Y cuando una historia es buena de verdad, esos límites desaparecen por completo.