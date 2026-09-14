César Rincón, Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, en el festival taurino de la Estrella y del autismo Sevilla

El salón de carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha acogido este mediodía la presentación del cartel del Festival Taurino del próximo mes de octubre.

Se celebrará a beneficio de la Acción Social de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla el próximo domingo, 4 de octubre, a partir de las 17.30 horas, en la plaza de toros de Sevilla.

El cartel está integrado por el rejoneador João Moura, que se despide de Sevilla y actuará por colleras con su hijo João Moura; y los matadores de toros César Rincón, Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Completa la nómina el novillero con picadores Pepe Martínez con novillos-toros de Benítez Cubero para rejones; Jandilla, El Freixo, Garcigrande y Julio de la Puerta.

El cartel es una obra del profesor Juan Antonio Huguet Pretel, quien mostró su satisfacción por debutar como cartelista en la Maestranza y definió su participación como una contribución “obligada para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad”.

Pretel explicó que ha buscado realizar “un cartel bastante luminoso”, en el que la arquitectura representa a Sevilla y Triana, unidas a través de la arcada de la Maestranza, abierta hacia una luz que simboliza la esperanza.

Los toreros aparecen a los pies de la Virgen, mientras el amarillo representa el sol sobre el albero maestrante. La composición incorpora además un guiño a la tradicional cerámica trianera a través del tratamiento de las letras.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, destacó durante la presentación que para la empresa “es un honor formar parte de una iniciativa de estas características e hizo un llamamiento a toda la sociedad sevillana y a la afición para respaldar el festejo. Todos tenemos que trabajar para llenar la plaza. Hay que hablar del festival y conseguir que Sevilla responda”.

Por parte de la Hermandad de la Estrella, Carlos Martín Vázquez, agradeció especialmente la implicación de Roca Rey en la confección del cartel y puso el acento en el destino solidario de los fondos.

Recordó la importante labor social desarrollada por la Hermandad, desde la entrega de material escolar y el apoyo psicopedagógico hasta la atención alimentaria a personas necesitadas, además de su colaboración con un centro escolar en Camerún. “Este festival puede servir para dar un importante empujón a esa misión”, señaló.

La presidenta de Autismo Sevilla explicó la dimensión del trabajo que desarrolla la entidad, que acompaña a las personas con autismo durante todo su ciclo vital, desde el diagnóstico y a lo largo de las distintas etapas de su vida.

“Somos un centro integral de recursos”, señaló, destacando que la asociación cuenta con alrededor de 200 socios, atiende a unas 800 personas y sus familias y dispone de más de 150 profesionales especializados en autismo. Sobre el festival, subrayó su doble importancia.

“Es magnífico por los recursos que vamos a obtener, pero también por la oportunidad de dar visibilidad y sensibilizar a la población sobre el espectro autista”.

El Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Marcelo Maestre León, puso de relieve que se trata de “una cita que forma parte de la identidad de Sevilla”, en la que la pasión por el toro se pone al servicio de una causa que trasciende los límites de la propia plaza.

También intervino Manuel Alés, quien destacó la vertiente solidaria de la iniciativa y la estrecha vinculación entre la ciudad, sus hermandades y la Tauromaquia. Por su parte, el delegado de la Junta, Ricardo Sánchez, incidió en los valores comunes que sustentan la iniciativa.

Los aficionados podrán adquirir su entrada de manera anticipada online desde mañana martes, 15 de septiembre, a través de la web oficial de Lances Maestranza: www.lancesmaestranza.com. En taquilla, desde el lunes 21 de septiembre, durante los días de festejos de San Miguel y continuará del 1 al 3 de octubre.