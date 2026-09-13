Sevilla cambia de orilla: Vivir frente al Guadalquivir ya cuesta más que hacerlo a los pies de la Giralda

Durante años, hablar de las viviendas más cotizadas de Sevilla llevaba inevitablemente a pensar en el Centro, en Santa Cruz o en Los Remedios. Pero el mapa inmobiliario de la capital está cambiando y lo hace con el Guadalquivir como protagonista.

La calle Betis, una de las estampas más reconocibles de Triana, ha alcanzado un nuevo máximo histórico y ya es más cara, de media, que todo el barrio de Santa Cruz. Vivir frente al río se ha convertido así en una opción más costosa que hacerlo con la Giralda y su imponente Giraldillo.

Los datos de Idealista sitúan actualmente el precio medio del metro cuadrado en la calle Betis en 4.700 euros. Al otro lado del río, en Santa Cruz, el precio se queda en 4.469 euros por metro cuadrado.

La diferencia es de 231 euros por metro cuadrado, suficiente para que una de las calles más emblemáticas de Triana haya pasado a superar a uno de los enclaves más reconocibles del Casco Histórico.

El ascenso de Betis no es puntual. La calle alcanzó en agosto de 2026 un nuevo máximo histórico y acumula una subida interanual del 17,5 por ciento.

El incremento refleja la fuerte revalorización que está experimentando esta zona de Triana, donde la combinación de ubicación, vistas al Guadalquivir y atractivo residencial ha llevado los precios hasta niveles que ya superan a algunos de los espacios tradicionalmente más caros de la capital.

Santa Cruz, en cambio, atraviesa una situación diferente. El barrio no registra crecimiento de precios desde abril de este año y su evolución interanual es incluso negativa, del -1,2 por ciento.

Santa Cruz ya no es la más cara

El retroceso de Santa Cruz resulta todavía más llamativo al observar lo que ocurre dentro del propio distrito Centro. El barrio tampoco ocupa actualmente la primera posición entre las zonas más caras del distrito.

El Arenal encabeza esta clasificación con un precio medio de 4.640 euros por metro cuadrado, por encima de los 4.469 euros de Santa Cruz. Además, mantiene una evolución positiva, con un incremento interanual del 5,4 por ciento.

También la zona de la Encarnación supera a Santa Cruz. En este caso, el precio medio se sitúa en 4.586 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 7,4 por ciento.

Triana duplica su precio en diez años

El caso de la calle Betis se enmarca en una evolución mucho más amplia de Triana. El barrio ha duplicado el precio de su vivienda en apenas una década, según los datos de Idealista.

La diferencia entre el valor actual y el registrado en 2016 alcanza los 1.997 euros por metro cuadrado.

Actualmente, el precio medio de la vivienda en Triana se sitúa en 3.879 euros por metro cuadrado, después de alcanzar también en agosto un nuevo máximo histórico. Hace diez años, en 2016, el metro cuadrado se situaba en torno a los 1.882 euros.

Dicho de otra manera, por el precio al que hoy se compra una vivienda en Triana, hace una década se podían adquirir dos.

La revalorización ha sido especialmente intensa en los últimos años y ha colocado a la otra orilla del Guadalquivir entre las zonas residenciales con mayor presión de precios de la capital.

La subida tampoco se limita a la comparación con hace diez años. En el último ejercicio, Triana ha incrementado su precio un 12,5 por ciento, una tasa superior a la registrada por otras zonas especialmente cotizadas de Sevilla.

Triana, tercer barrio más caro

Con 3.879 euros por metro cuadrado, Triana ocupa actualmente la tercera posición entre los barrios más caros de Sevilla, solo por detrás del Centro y Los Remedios.

El distrito Centro mantiene un precio medio de 4.284 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8 por ciento. Los Remedios, por su parte, alcanza los 3.962 euros por metro cuadrado y registra un incremento anual del 11,5por ciento.

Triana se encuentra, por tanto, a solo 83 euros por metro cuadrado de Los Remedios. La diferencia se ha estrechado a medida que los precios de la vivienda en la otra orilla han aumentado con mayor rapidez.

En términos porcentuales, el crecimiento de Triana durante el último año, del 12,5 por ciento, también supera al del Centro, que se sitúa en el 8 por ciento.

El dato dibuja una evolución especialmente significativa: aunque el Centro continúa siendo, de media, el distrito con la vivienda más cara entre los tres grandes referentes citados, Triana avanza con mayor velocidad y prácticamente ha alcanzado los precios de Los Remedios.

El Guadalquivir gana peso

Dentro de esta transformación, la calle Betis representa uno de los ejemplos más claros. Sus 4.700 euros por metro cuadrado no solo la sitúan por encima de los 4.469 euros de Santa Cruz, sino que la colocan en lo más alto de la clasificación de las calles y zonas mencionadas.

La diferencia entre ambas ubicaciones adquiere además un componente simbólico. Santa Cruz concentra algunos de los monumentos más reconocibles de Sevilla, con la Catedral y la Giralda como grandes referencias, mientras que la calle Betis ofrece una de las panorámicas más características de la ciudad desde la orilla trianera.

Ahora, según los precios medios registrados por Idealista, esa vista al Guadalquivir también cotiza más alto.