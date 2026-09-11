Sanz estudia reclamar responsabilidades a Heliopol por los retrasos y sobrecostes de los toldos de San Telmo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, y el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, durante la ruedad de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla estudia exigir responsabilidades a Heliopol, la empresa encargada de la instalación de los toldos del puente de San Telmo, por los retrasos y sobrecostes registrados durante unas obras que comenzaron el pasado mes de enero y que todavía no han terminado.

Los trabajos tenían inicialmente como fecha prevista de finalización el mes de mayo, pero su plazo se ha ampliado hasta octubre.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este jueves que el Consistorio está analizando si procede reclamar responsabilidades a la empresa por la evolución de una actuación que acumula varios meses de demora.

"Estamos estudiando esa responsabilidad que se le puede exigir", ha señalado el regidor durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, aunque también ha reconocido que se trata de "una obra compleja".

Mientras el Ayuntamiento analiza la situación del puente de San Telmo, el Gobierno municipal ya ha dado luz verde a una nueva actuación de entoldado en otro de los puentes de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado llevar al próximo Pleno municipal, previsto para el 17 de septiembre, una modificación presupuestaria de 475.000 euros destinada al entoldado del puente de Los Remedios de cara al próximo verano.

Mejoras urbanas

La propuesta forma parte de un paquete de modificaciones presupuestarias que el Gobierno municipal elevará al Pleno para su aprobación por parte de los diferentes grupos municipales. Entre ellas se incluyen varias actuaciones de mejora urbana y de accesibilidad en distintos puntos de Sevilla.

En concreto, se plantea destinar 556.784 euros a la mejora de la pavimentación de la avenida de Andalucía, en el tramo comprendido entre la calle Parque Amate y la SE-30.

También se contemplan 346.784 euros para la reurbanización, el ajardinamiento y la creación de una nueva área infantil en la plaza del Bajondillo, en el Casco Antiguo, así como 879.479 euros para la reurbanización y mejora del parque del Turruñuelo, en Triana.

El paquete incluye además varias intervenciones en el entorno de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis.

El Ayuntamiento propone destinar 1,7 millones de euros a la rehabilitación del edificio de viviendas de ingenieros para transformarlo en dependencias municipales y sede del Distrito Los Remedios.

A esta partida se suman otros 350.000 euros para rehabilitar el edificio de la Casa del Guarda de Altadis, que está previsto que acoja la Comisaría de Policía Local.

En materia de accesibilidad, se contemplan otros 400.000 euros para la reurbanización y mejora de la accesibilidad de la plaza de los Curtidores, en el Casco Antiguo, y 290.000 euros para mejorar los itinerarios escolares del entorno del CEIP Cristóbal Colón.

Las modificaciones presupuestarias también incluyen fondos destinados al transporte público y al servicio de limpieza. En total, se plantean 3,876 millones de euros para Tussam y Lipasam.

De esta cantidad, 2,7 millones de euros se destinarán a mantener la bonificación y los precios reducidos de los bonos de viaje del transporte público para los sevillanos.

Por su parte, Lipasam recibiría 1,176 millones de euros para hacer frente al incremento del gasto que está soportando como consecuencia del aumento del coste del combustible, que el Gobierno municipal ha calificado de "desorbitado".

El paquete se completa con 600.000 euros para una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a los taxistas, con el objetivo de impulsar un sector considerado por el Ayuntamiento "clave para la movilidad en la ciudad".

Además, se propone destinar otros 30.000 euros al programa 'Volver a reír', una iniciativa municipal de odontología social y reducción de daños dirigida a la integración de personas con adicciones que se encuentran en una situación de máxima exclusión social.