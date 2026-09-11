La rehabilitación del Auditorio Rocío Jurado "no comprometerá un euro de dinero público"

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el anteproyecto y los pliegos para la rehabilitación integral, modernización, cubrimiento y explotación del Auditorio Rocío Jurado y de su plaza principal de acceso. Todo ello sin inversión pública.

La actuación contempla una inversión estimada de 43.907.629 euros y permitirá, según ha anunciado este jueves el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, convertir el recinto en el espacio cubierto de mayor capacidad del sur de España, con 15.339 espectadores.

La intervención se desarrollará mediante una concesión demanial por la que la inversión será asumida íntegramente por la empresa que resulte adjudicataria.

Según ha explicado Sanz, la operación "no comprometerá un solo euro de dinero público", ya que la concesionaria será la encargada tanto de ejecutar las obras como de conservar y mantener posteriormente el recinto.

El contrato también contempla la explotación del Auditorio durante un periodo máximo de 60 años.

A cambio, la ciudad recibirá un canon mínimo anual de 400.000 euros, una cantidad que estará sujeta a un incremento fijo acumulativo del 2% cada año. Una vez finalice la concesión, el recinto revertirá al Ayuntamiento.

El proyecto plantea una rehabilitación integral del Auditorio Rocío Jurado, uno de los grandes equipamientos construidos con motivo de la Expo 92, con el objetivo de que pueda funcionar durante todo el año.

La actuación incluye además la modernización de sus instalaciones y una renovación de la acústica para adaptarla, según el Consistorio, a la celebración de grandes conciertos y espectáculos internacionales.

El alcalde ha defendido que esta intervención permitirá recuperar un recinto que, a su juicio, ha permanecido durante años en una situación de abandono.

"Frente a años de inacción, demostramos con hechos nuestra apuesta por recuperar, modernizar y poner al servicio de los sevillanos el Auditorio Rocío Jurado", ha señalado Sanz durante su comparecencia.

El expediente inicia ahora un periodo de información pública de 20 días. Durante este plazo se podrán formular las consideraciones correspondientes antes de que continúe la tramitación del proyecto.

Una de las cuestiones que quedan fuera de la concesión son las pasarelas situadas sobre el Canal Expo. El Ayuntamiento ha precisado que estos elementos no estarán incluidos en la explotación del recinto y mantendrán su libre uso público.

La actuación sobre el Auditorio se enmarca, según el alcalde, en la transformación que el Gobierno municipal está impulsando en la isla de la Cartuja, que el Ayuntamiento plantea como uno de los grandes polos culturales, deportivos y de innovación de Sevilla durante los próximos años.

Con la rehabilitación, el Consistorio pretende recuperar para la ciudad un equipamiento construido hace más de tres décadas con motivo de la Exposición Universal de 1992 y convertirlo en un recinto operativo durante los doce meses del año.

Sanz ha defendido que la intervención supone además un paso para que la Cartuja "recupere el protagonismo que merece" más de 30 años después de la Expo.