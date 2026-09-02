Sevilla pone fecha a la pasarela que cambiará el mapa peatonal del Guadalquivir: estará lista en el verano de 2027

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto de primera piedra de la pasarela Princesa Leonor. Ayuntamiento de Sevilla

La capital fecha una de las grandes transformaciones urbanas que se están desarrollando junto al Guadalquivir. La futura Pasarela Princesa Leonor, que conectará directamente Los Remedios con el centro histórico, estará operativa a partir del verano de 2027.

Así lo ha trasladado este miércoles durante el acto de presentación del inicio de los trabajos el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

La infraestructura permitirá reforzar la conexión peatonal entre ambas márgenes de la dársena y contará, además, con un mirador sobre el río.

"Esta pasarela no solo mejorará la conexión peatonal entre ambas orillas, sino que ofrecerá a los sevillanos un mirador privilegiado sobre el Guadalquivir", ha señalado Sanz durante el acto.

La obra se integra en la transformación del complejo VERA Sevilla, impulsado por KKH Property Investors, que afronta la recta final de sus trabajos con la previsión de que el conjunto quede terminado en junio de 2027.

El proyecto, que ocupa unos 50.000 metros cuadrados de los terrenos de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, supone una inversión de 250 millones de euros y contempla la creación de más de 1.000 puestos de trabajo.

Pasarela Princesa Leonor

El calendario de la pasarela ya está definido. La fase de cimentación comenzó el pasado mes de julio y se ejecutará de forma paralela a la fabricación de la estructura metálica, que se realiza en talleres de Galicia a cargo de Grupo Dizmar. Ambas actuaciones tienen prevista su finalización en febrero de 2027.

Será entonces cuando llegue una de las fases más complejas de la actuación. Durante marzo y abril del próximo año está previsto transportar y colocar la estructura sobre el Guadalquivir mediante grúas de gran tamaño.

Estos trabajos serán ejecutados por Martín Casillas, empresa encargada también de la cimentación.

Los últimos meses estarán destinados a completar la infraestructura. Entre mayo y julio de 2027 se instalarán los suelos, las barandillas, los anclajes y la iluminación, al tiempo que se construirá la grada-mirador situada en el lado del muelle de Nueva York.

La pasarela tendrá 141,6 metros de longitud, un vano principal de 100 metros libres sobre el río, sin apoyos, y cuatro metros de ancho útil.

La infraestructura contará además con 140 balizas programables que permitirán adaptar su iluminación a distintos momentos y celebraciones de Sevilla y Andalucía.

El diseño corresponde al arquitecto japonés Kengo Kuma y al ingeniero español José Romo, e incorpora una intervención en el entorno de su cabecera situada frente al Palacio de San Telmo, donde se habilitarán un mirador y unas escalinatas para conectar el muelle de Nueva York con el paseo de las Delicias.

La construcción superará los diez millones de euros y se financiará mediante un proyecto de colaboración público-privada en el que participan el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Puerto de Sevilla, la Cámara de Comercio de Sevilla y KKH Property Investors.

El nuevo frente urbano de Altadis

La pasarela será una de las piezas de una operación mucho mayor: la recuperación de los terrenos de la antigua fábrica de tabacos de Altadis después de años de parálisis.

"Tras más de 20 años de parálisis, la recuperación de la zona de Altadis está cada vez más cerca de ser una realidad", ha asegurado Sanz, que ha situado el proyecto como una transformación hacia "un nuevo modelo de ciudad" con más zonas verdes, servicios, empresas y espacios de ocio.

El proyecto VERA Sevilla prevé convertir los aproximadamente 50.000 metros cuadrados del antiguo recinto industrial en un nuevo espacio urbano frente al centro histórico.

La actuación contempla un gran espacio libre con 437 árboles y casi cinco hectáreas de zonas verdes públicas, además de un nuevo paseo peatonal junto al río y la renovación y creación de avenidas, calles y parques que serán cedidos a la ciudad.

La operación incorpora también 351 plazas de aparcamiento subterráneas y cerca de un centenar de plazas públicas en superficie.

El nuevo entramado urbano estará formado por nueve calles y plazas cuyos nombres estarán vinculados a la Primera Vuelta al Mundo y a la Hermandad de las Cigarreras, entre ellas el Paseo Puerto de Indias, los Jardines Nao Victoria, el Muelle de las Mulas, el Paseo Fernando de Magallanes y la Plaza de las Cigarreras.

Edificio VERA

En el corazón del complejo se encuentra el edificio VERA, diseñado por Kengo Kuma. El inmueble ocupa más de 12.000 metros cuadrados en el espacio que anteriormente albergaba talleres y oficinas de la fábrica y concentrará oficinas y espacios comerciales.

Junto a él se sitúan los edificios RAMA 1, RAMA 2 y RAMA 3, diseñados por Carlos Ferrater sobre los antiguos almacenes de tabaco en rama. Los tres sumarán 9.000 metros cuadrados de espacios terciarios y comerciales, con terrazas abiertas hacia el Guadalquivir.

Moeve, Deloitte, Eulen y Scopely, entre otras empresas, han confirmado su llegada al complejo una vez finalicen las obras. También se instalará el Club Cámara Antares, con un alquiler anual de 800.000 euros.

El proyecto contempla además un gran establecimiento hotelero, diseñado igualmente por Carlos Ferrater y operado por Marriott, que dispondrá de 210 habitaciones y suites y espacios destinados a eventos.

Nuevos equipamientos

La transformación de Altadis también tendrá una vertiente vinculada a los servicios públicos del entorno. El antiguo edificio de las viviendas de los ingenieros de la fábrica, conocido como 'Casas de Ingenieros', ha sido cedido al Ayuntamiento y se convertirá en un equipamiento para la ciudad.

El inmueble dispone de 1.273 metros cuadrados. Aproximadamente 950 se destinarán a salas de usos múltiples para los vecinos, con espacios para estudio, lectura y talleres socioculturales.

Los alrededor de 320 metros cuadrados restantes albergarán las oficinas del Distrito Los Remedios, que abandonarán su actual ubicación en República Argentina, en un inmueble que se encuentra en régimen de alquiler.

A ello se sumará la recuperación de la conocida como 'Casa del Guarda', de 226 metros cuadrados, que acogerá una nueva comisaría de la Policía Local y una oficina de las empresas municipales para la atención directa al ciudadano.

La transformación del entorno ya ha alcanzado también a la calle Juan Sebastián Elcano, donde se ha ejecutado una reurbanización que ha incluido el reasfaltado, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la mejora de aceras y zonas de aparcamiento, la renovación del alumbrado, la plantación de nuevos árboles y la construcción de un carril bici que sustituye al que se encontraba en la calle Asunción.