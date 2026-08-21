La Policía incauta dos armas de guerra y detiene a tres personas en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

La Policía Nacional ha incautado dos armas de guerra durante una operación contra el narcotráfico desarrollada en Sevilla. Además, los agentes han detenido a tres personas relacionadas con delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La actuación se enmarca en la denominada investigación Siega, un dispositivo que forma parte del plan de actuación contra las plantaciones de marihuana en la provincia andaluza.

Según ha comunicado el cuerpo en una nota de prensa, se han llevado a cabo un total de cinco registros en inmuebles ubicados en el barrio hispalense de Torreblanca.

La investigación ha desvelado confirmado dos hechos. El primero es que todas las propiedades registradas pertenecían a un mismo clan familiar que se dedicaba al cultivo de marihuana indoor.

Asimismo, se ha podido corroborar que uno de los pisos inspeccionados era utilizado como guardería de armas. En este último ha sido donde los agentes han encontrado las dos armas de guerra automáticas.

Además, la Policía Nacional incautó una gran cantidad de sustancias estupefacientes y otras armas prohibidas como una defensa eléctrica.

Por todo lo anterior, los agentes han detenido a tres personas que ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar de forma anónima en erradicar puntos pequeños de droga como el desarticulado.

Las denuncias pueden hacerse a través del correo habilitado para ello (antidroga@policia.es) o mediante la página web oficial del cuerpo, donde existe un apartado específico para ello.