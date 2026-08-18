Vox reitera su rechazo a la tasa turística después de que el alcalde de Sevilla anunciase su intención de pedirla otra vez

Hace unas semanas, el alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, anunció su intención de pedir una reunión con el nuevo consejero de Turismo de la Junta, Manuel Gavira, de Vox, para volverle a pedir la implantación de la tasa turística en la comunidad.

Pues bien, ya hay respuesta del partido de Abascal. La mañana de este martes, durante su visita a la Feria de Málaga, Gavira ha reiterado su rechazo a dicho cobro.

El también titular de Justicia, Desregulación y Administración Local y vicepresidente segundo de la comunidad ha destacado que la postura de su formación "es de sobra conocida".

"Parece que, cuando la administración tiene un problema, la única solución que se le ocurre es hacer un nuevo impuesto", ha declarado.

Sin embargo, en palabras de Gavira, "lo que hay que hacer es primero analizar la gestión que hay" y "si hay un problema de financiación para dar los servicios a esas ciudades que reciben muchos turistas, pues tendremos que ver cómo se financian esas ciudades".

"Haber fórmulas las hay; lo que pasa es que lo fácil, lo reduccionista, es decir, una tasa turística", ha señalado.

Aunque el nuevo consejero de la Junta no se ha referido al alcalde de Sevilla durante sus declaraciones, cabe recordar que hace pocas semanas, el regidor municipal volvió a defender la implantación de la tasa turística en Sevilla.

En una entrevista concedida a Europa Press, el regidor señaló que "a lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan".

"Al igual que los sevillanos pagamos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla", defendió.

El primer edil hispalense insistió en que lo que quiere para la capital andaluza es "un instrumento de financiación extraordinario", independientemente de si se trata de la tasa o una repercusión del IVA que paga el turismo. "Me da igual cómo se llame", concluyó el alcalde.

Para Sanz es "muy importante" que los sevillanos perciban los beneficios del turismo en la mejora de la ciudad.

"Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística", añadió al respecto.