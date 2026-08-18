Prisión provisional y sin fianza para la mujer que apuñaló a su novio en un cortijo del municipio sevillano de Estepa

La mujer de 33 años que el pasado lunes apuñaló, supuestamente, a su novio de 36 en un cortijo ubicado en el municipio sevillano de Estepa ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Así lo ha decidido el Juzgado número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad.

A la presunta autora de los hechos se le atribuye un delito de homicidio. La misma ya ha prestado declaración, al igual que los testigos que estaban en la finca cuando ocurrió el trágico suceso.

El pasado domingo sobre las 15:00 horas, la Guardia Civil y la Policía Local recibieron una llamada en la que alertaban de que una mujer había apuñalado a su pareja de 36 años en el cortijo El Campillo, en las afueras del municipio estepeño.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de ambos cuerpos de seguridad y del servicio de emergencias.

Una vez allí, los sanitarios confirmaron que el varón había fallecido a causa de las heridas de arma blanca. Posteriormente, detuvieron a su novia.

Según pudo saber este medio, la pareja "llevaba poco tiempo" viviendo en la localidad. Ambos eran procedentes de Colombia y trabajaban en la finca como guardas.

Además, la Guardia Civil confirmó que ninguno de los dos implicados figuraban en el sistema VioGén.