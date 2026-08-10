Andalucía suma cinco nuevos casos del virus del Nilo en Sevilla y eleva a 26 los contagios registrados este año

Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo María José López EP

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado cinco nuevos casos de Fiebre del Nilo Occidental, elevando a 26 el número de diagnósticos registrados esta temporada.

Los nuevos contagios corresponden a Almensilla, Dos Hermanas y Palomares del Río, con un caso en cada municipio, y a Villamanrique de la Condesa, que suma dos.

En todo caso, siguen siendo cifras alejadas de los datos registrados en 2024, cuando en toda Andalucía se registraron más de 100 contagios por la picadura de este mosquito.

La totalidad de los casos se han concentrado en la provincia de Sevilla, con seis casos en Villamanrique de la Condesa; cuatro en Coria del Río, Dos Hermanas y La Puebla del Río; tres en Palomares del Río; dos en Aznalcázar; y uno en Almensilla, Bollullos de la Mitación y Sevilla.

Por el momento, la única víctima mortal es un hombre de 82 años, que tenía patologías previas.

De los 26 casos registrados, se ha contabilizado una curación, una muerte y 24 provisionalmente favorables. Además, 19 han sido casos leves, mientras que siete de los casos han supuesto una enfermedad neuroinvasiva.

20 en zona de alerta

Actualmente, son 20 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Salobreña (Granada); Lopera (Jaén). Además, los municipios de Fuengirola, Mijas, Las Lagunas y Málaga capital.

La provincia de Sevilla es la que tiene más municipios: Almensilla; Aznalcázar; Benacazón; Bollullos de la Mitación; Campanillas; Castilblanco de los Arroyos; Constantina; Coria del Río; Dos Hermanas; Gelves; La Puebla del Río; Mairena del Aljarafe; Palomares del Río; San Juan de Aznalfarache; Sevilla y Villamanrique de la Condesa.

Según ha confirmado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, a las 9:30 horas de este lunes, ha finalizado la alerta en Torredonjimeno (Jaén), tras ser decretada el pasado 7 de agosto.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

De este modo, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.