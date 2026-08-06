Vox responde al alcalde de Sevilla sobre la tasa turística: "La prioridad debe ser paralizar la construcción de la mezquita"

El portavoz de Vox en el Parlamento, Javier Cortés, junto a Gonzalo García de Polavieja, en una rueda de prensa. Rocío Ruiz EP

Todo apunta a que los acuerdos del PP y Vox para la ciudad de Sevilla no tienen visos de prosperar, a no ser que el Ayuntamiento dé marcha atrás en la licencia para la construcción de una mezquita en el Polígono Sur, a la que Vox se opone rotundamente.

De hecho, la respuesta del grupo municipal al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a su planteamiento de solicitar una reunión con el nuevo consejero de Turismo, Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, para abordar la implantación de la tasa turística, ha sido que antes paralice la mezquita.

El portavoz del grupo municipal, Gonzalo García de Polavieja, ha exigido a José Luis Sanz que cumpla los acuerdos firmados con la formación en su pacto presupuestario y paralice este edificio antes de hablar de una tasa turística.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, esa debe ser "la prioridad inmediata" del Gobierno municipal.

El regidor declaró este miércoles en una entrevista con Europa Press que "quizá ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, sí la necesitan".

Según afirmó Sanz, es "muy importante" que los sevillanos perciban los beneficios del turismo en la mejora de la ciudad.

Sanz se plantea esta petición con Vox ya formando parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, liderando más concretamente la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con Manuel Gavira como consejero.

Vox lo define como más impuestos

Aunque desde el equipo de Gavira no se han pronunciado, el portavoz de Vox en el pleno deja clara la postura de la formación: los sevillanos "no necesitan más debates sobre nuevos impuestos, sino un alcalde que cumpla su palabra y atienda las verdaderas prioridades de la ciudad".

"No resulta serio abrir debates sobre nuevas figuras tributarias mientras el alcalde se muestra incapaz de frenar la expansión de los pisos turísticos tanto en el centro como en los barrios", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que el alcalde "debería preocuparse primero de cumplir los acuerdos alcanzados con Vox", ya que, ha justificado que "los pactos se firman para cumplirse si quiere conservar la credibilidad de su Gobierno", señaló.