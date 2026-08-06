El alcalde Sanz impulsa la mayor modernización de FIBES en décadas, con una inversión de 4 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), donde ha comprobado el avance de las obras de renovación integral del pavimento de los pabellones 1 y 3, una actuación valorada en 800.000 euros, que permitirá homogeneizar la calidad de los espacios expositivos y continuar el proceso de modernización de unas instalaciones estratégicas para la ciudad.

La intervención comprende la renovación integral de 14.400 metros cuadrados de pavimento técnico continuo, correspondientes a 7.200 metros cuadrados en cada uno de los pabellones, dando continuidad a la actuación ejecutada en el pabellón 2 durante 2024 para unificar los estándares de calidad comercial de todo el recinto.

Esta actuación forma parte del mayor plan de modernización acometido en FIBES en las últimas décadas. Entre las inversiones ejecutadas durante 2025 y las previstas para 2026, el Ayuntamiento ha impulsado una movilización de recursos de 3.999.551,18 euros, destinada a renovar infraestructuras esenciales, mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia energética y adaptar el recinto a las nuevas exigencias tecnológicas.

Además, con ello, espera ofrecer unas instalaciones acordes con la posición que Sevilla ocupa como uno de los principales destinos europeos para el turismo de congresos y reuniones.

Atraer congresos internacionales

Durante la visita, el alcalde ha destacado que "FIBES llevaba demasiados años sin las inversiones que necesitaba un recinto de estas características. Hoy estamos revirtiendo esa situación con hechos, con inversiones y con planificación. Estamos recuperando un equipamiento estratégico para Sevilla y preparándolo para competir con los mejores palacios de congresos de Europa".

Asimismo, el primer edil ha añadido que "nuestro objetivo es claro, convertir definitivamente FIBES en el gran Palacio de Exposiciones y Congresos de referencia del sur de Europa. Cada actuación que estamos ejecutando mejora la calidad de las instalaciones, incrementa la seguridad, moderniza los servicios y refuerza la capacidad de Sevilla para atraer grandes eventos internacionales".

De la misma manera, el alcalde de Sevilla, ha recordado que este proceso de transformación comenzó durante 2025 con motivo de la preparación de la Cumbre de Naciones Unidas celebrada en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio.

Durante ese ejercicio se ejecutaron inversiones por valor de 1.057.019,25 euros, financiadas íntegramente mediante aportaciones del Ayuntamiento de Sevilla, que permitieron modernizar elementos esenciales del recinto.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan la optimización de la infraestructura eléctrica mediante blindos, con una inversión de 570.952 euros; la renovación de dos ascensores de FIBES 1, por 201.300,68 euros; la actualización del sistema de megafonía de FIBES 2, con 93.373,45 euros.

También cuenta con la instalación de nuevos sistemas de anclajes técnicos y seguridad, por 78.718,23 euros; la mejora de la accesibilidad mediante nuevas rampas en FIBES 1, con 35.038,36 euros; la ampliación del sistema de megafonía de FIBES 2, por 27.672,98 euros; el refuerzo del revestimiento de la cúpula de FIBES 1, con 24.725,29 euros.

Además, se produce la actualización del sistema de megafonía de FIBES 1, por 14.844,26 euros; la dotación de nueva infraestructura técnica para el centro de proceso de datos, con 7.599 euros, y la optimización de la climatización de este espacio, con una inversión adicional de 2.795 euros.

A estas actuaciones se suma ahora el ambicioso Plan de Inversiones de 2026, que moviliza 2.942.531,93 euros (sin IVA) para continuar la modernización integral del recinto.

Además de la renovación del pavimento de los pabellones 1 y 3, contempla la instalación de nuevas puertas automáticas en los tres pabellones de FIBES 1, con una inversión de 320.040 euros; la sustitución de las actuales cortinas de aire por equipos de alta eficiencia energética, con 180.000 euros.

La renovación del suelo técnico del escenario del Auditorio Principal de FIBES 2, con 65.000 euros; la reimpermeabilización integral de las cubiertas de FIBES 2, con una inversión de 1.200.000 euros, y la implantación de un moderno sistema inteligente de videovigilancia y control de aforos en todo el recinto, adjudicado por 377.491,93 euros.

Así, el alcalde Sanz ha subrayado que todas estas actuaciones responden a una estrategia de largo recorrido que permitirá incrementar la competitividad de FIBES y mejorar la experiencia de organizadores, expositores y visitantes. "Invertir en FIBES es invertir en el futuro económico de Sevilla.

El turismo de congresos es uno de los segmentos que mayor riqueza genera para la ciudad y disponer de unas instalaciones modernas y competitivas resulta imprescindible para seguir captando grandes eventos internacionales y consolidar el liderazgo de Sevilla como destino MICE", ha afirmado Sanz.

Por último, José Luis Sanz ha concluido asegurando que "Sevilla está recuperando un recinto que durante demasiado tiempo permaneció sin las inversiones necesarias".

Para el alcalde, "FIBES vuelve a estar a la altura de una gran capital europea y seguirá avanzando para convertirse en el mejor Palacio de Exposiciones y Congresos del sur de Europa, porque invertir en FIBES es invertir en empleo, en actividad económica y en el prestigio internacional de nuestra ciudad", señaló.