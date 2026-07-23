Las federaciones deportivas contra el abuso de las pantallas entre los jóvenes: se citan en Sevilla con un reto nacional

Las principales federaciones deportivas del país se reunirán en Sevilla los días 17 y 18 de septiembre con un objetivo que va más allá del deporte: combatir el abuso de las pantallas entre niños y jóvenes mediante la promoción de la actividad física.

La cita se celebrará en la Fundación Tres Culturas, en la Isla de la Cartuja, en la capital hispalense. El evento será organizado por CUFADE y la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD).

El reto central del congreso será el de alcanzar 1.000 millones de horas de práctica deportiva federada al año, frente a los aproximadamente 800 millones actuales.

El V Congreso de la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (CUFADE), considerado el mayor encuentro del deporte federado español, servirá para lanzar la iniciativa 'Más deporte, menos pantallas', con la que el sector quiere asumir un papel activo frente al deterioro de los hábitos saludables entre la población más joven.

El objetivo de este evento es el de incrementar un 20% el tiempo dedicado al deporte, lo que, según los organizadores, supondría sustituir 200 millones de horas de exposición a las pantallas por actividad física.

Cada vez existe una mayor preocupación por el aumento del uso de pantallas entre los jóvenes, lo que obliga a actuar a las diferentes administraciones y, en este caso, al deporte federado español, que contará con la presencia del exseleccionador Vicente del Bosque, para el acto inaugural

Además del extécnico de la selección española, también intervendrá en la inauguración el conferenciante José Luis Izquierdo, conocido como El Mago More.

CUFADE representa a más de 4,3 millones de deportistas federados, cerca de 79.000 clubes deportivos y más de 1.200 estructuras federativas repartidas por toda España.

Desde esta posición, la organización defiende que el deporte federado puede convertirse en una herramienta para mejorar tanto la salud física como la mental de niños y adolescentes.

Un programa dividido en dos jornadas

Bajo el lema 'Salud al cuadrado', el congreso pondrá el foco en los beneficios del deporte más allá de la condición física, destacando su capacidad para fomentar la disciplina, la autoestima, las relaciones sociales y la gestión de la frustración.

El presidente de CUFADE, Gerard Esteva, ha asegurado que el propósito es que "el deporte sea la mejor bandera de enganche de hábitos saludables para los jóvenes, el único capaz en muchas ocasiones de quitarles unas cuantas horas a la adicción al móvil".

En la misma línea, el presidente de la CAFD, Alfonso Escribano, sostiene que "el deporte tiene una responsabilidad social que no puede eludir y una oportunidad para mejorar la sociedad que no debe desaprovechar".

El programa se dividirá en dos jornadas. La primera, el 17 de septiembre, estará reservada a representantes de las federaciones deportivas, que abordarán cuestiones como el crecimiento del número de federados, los modelos de financiación o el uso de datos para mejorar la gestión.

La segunda jornada, el 18 de septiembre, estará abierta al público y reunirá a expertos en salud, psicología y deporte. Entre los participantes figura la psicóloga Patricia Ramírez, que intervendrá junto a deportistas y directivos en un programa de conferencias, mesas redondas y testimonios centrados en el bienestar físico y emocional.