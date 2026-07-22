Icónica se consagra como el festival favorito de todo el país: ha vendido 370.000 entradas este año

Icónica Santalucía Sevilla Fest despide su sexta edición convirtiéndose en el festival favorito del país.

En total, el evento vendió más de 370.000 tickets para los diferentes conciertos que han estado ambientando la Plaza de España durante este mes de junio. Esta cifra supone un incremento del 30% del número de entradas.

Según el balance que ha hecho la organización la mañana de este miércoles, los números de esta edición "superan las cifras de cierre de los festivales que hasta ahora encabezan el ranking nacional".

En concreto, al Primavera Sound asistieron 287.000 personas, al Viña Rock 100.000 y al Mad Cool 200.000. Además, se prevé que el Arenal Sound congregue a 300.000 amantes de la música.

Cabe destacar que, de los 19 conciertos celebrados este año por el festival, siete de ellos lograron liquidar todas las entradas.

En concreto, se llegó al 'sold out' para las dos noches de Aitana, las citas de Los Delinqüentes, Orgullo en la Plaza, Lenny Kravitz y Juan Luis Guerra. A esto hay que sumarle que Icónica ya ha vendido todos los tickets para el concierto previsto de El Barrio del próximo 5 de junio.

¿De dónde son los asistentes?

Los datos publicados por el festival señalan que un 70% de sus asistentes provienen de Sevilla.

Es decir, de los 370.000 visitantes, en torno a 110.000 personas llegaron desde fuera de la provincia.

Se trata de una cifra algo inferior que la del año pasado, momento en el que 115.000 se desplazaron hasta la capital hispalense para disfrutar de alguno de los conciertos que ofrecía el festival. Esto quiere decir que la cita va ganando fuerza entre los hispalenses.

Destaca además, que de los asistentes, 60.999 personas son provenientes del extranjero, lo que supone un incremento del 34.42% de este público en el festival respecto al año pasado.

En esta línea, a la cabeza del ranking se encuentran Portugal, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda o Bélgica.

Impacto económico

En lo que respecta al impacto económico, el festival de la Plaza de España ha dejado en la ciudad casi 300 millones de euros, un 25% que en la edición anterior.

En esta cifra están incluidos los 193,5 millones de impacto económico según el informe de la Cámara de Comercio de Sevilla y 101,3 millones de valor económico previsto por su impacto mediático.

Esta horquilla económica consolida al festival como el evento privado y cultural de mayor que más dinero deja en Sevilla, y el tercero tras las dos fiestas principales de la capital, como son la Feria de Abril y la Semana Santa.

Además, el evento creó alrededor de 3.500 empleos directos y contrató a 350 empresas andaluzas.