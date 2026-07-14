Sevilla adjudica el contrato de la limpieza de los colegios: 3 generales al año, 400 trabajadores y nuevas máquinas

Imagen de la acampada de los trabajadores de la limpieza. María José López EP.

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado finalmente el contrato de la limpieza de los 108 colegios públicos de la ciudad.

A partir de septiembre, casi 400 trabajadores limpiarán dichos centros educativos en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, y con maquinaria nueva. Además, se realizará una limpieza general tres veces al año.

El Consistorio hispalense ha anunciado este martes la adjudicación del contrato, un trámite con el que se pone fin a la polémica surgida tras la decisión del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, de externalizar el servicio.

La delegada de Educación del Ayuntamiento, Blanca Gastalver, ha señalado que con este último paso "culminamos un proceso que permitirá ofrecer un servicio mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de nuestros centros educativos".

"Es un contrato que supone un antes y un después en la limpieza de los colegios públicos de Sevilla", ha indicado.

Cabe recordar que los trabajadores municipales protestaron tras la medida y denunciaron que la misma iba a suponer la "pérdida de puestos de trabajo". Incluso los peones se encerraron en el ayuntamiento y acamparon en pleno centro de la ciudad.

Todo esto a pesar de que el primer edil defendió en multitud de ocasiones que "nadie iba a perder el empleo" y que la propuesta supondría la creación de nuevos puestos.

El próximo curso, los colegios públicos de Sevilla -aquellos que son competencia municipal- contarán con nuevos empleados de la limpieza y maquinaria renovada. Con esto, el Gobierno de Sanz pretende "dotar de mejores condiciones" a los peones y mejorar el estado de los centros.

En lo que respecta a las tres actuaciones generales, la principal novedad del contrato, estas se realizarán antes del inicio de las clases, durante el desarrollo del año escolar y al finalizar el curso.

El servicio será prestado por las empresas Serveo, adjudicataria del lote 1, y Team Service, responsable de los lotes 2 y 3. Según el Ayuntamiento, las ofertas incorporan prácticamente todas las mejoras previstas en los pliegos de contratación.

Cada centro educativo dispondrá de una fregadora eléctrica y una sopladora, mientras que los distintos lotes contarán también con hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras.

El contrato incluye asimismo una bolsa de 1.200 horas para actuaciones especiales, tres vehículos con etiqueta Cero Emisiones por lote, una estructura de dirección específica y el mantenimiento de ambientadores-nebulizadores en los aseos.

Además, el nuevo sistema incorporará una plataforma digital que permitirá realizar un seguimiento diario de los trabajos ejecutados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada uno de los centros educativos.