Cruzcampo lanza 1904 para aprovechar el crecimiento de las cervezas 'premium' y reforzar su apuesta por el segmento

En España crece con fuerza una nueva forma de entender la cerveza: más allá del consumo de siempre, cada vez hay más interés por opciones con personalidad propia.

En este contexto, HEINEKEN España apuesta por la innovación con la nueva Cruzcampo 1904, una cerveza especial que amplía la gama y que llega con una intención muy clara: ofrecer una propuesta equilibrada, con más carácter, pero con el mismo frescor de siempre.

La tendencia del mercado, conocida en el sector como premiumización, también tiene reflejo en las cifras: el segmento de cerveza premium lager crece un +4,4% en valor y un +5,2% en volumen en los hogares españoles respecto al año anterior, según NielsenIQ, consolidándose como la segunda categoría más dinámica del sector.

Los que más impulsan esta evolución no son necesariamente aquellos que más cerveza consumen, sino quienes marcan hacia dónde se dirige el mercado. Entre los menores de 35 años, la premium lager crece cerca de un 13% tanto en valor como en volumen.

Un incremento que ya se extiende al conjunto de consumidores, lo que confirma que se trata de una evolución transversal del mercado.

Según ha explicado Laura Pérez Gasparri, directora de la marca Cruzcampo, con la nueva bebida cervecera de 1904 de Cruzcampo, HEINEKEN España logra una propuesta accesible y diferencial que cambia las reglas de la categoría

"Con 1904 ampliamos nuestra gama con una nueva referencia que incorpora un perfil propio dentro del universo Cruzcampo. Queríamos desarrollar una cerveza capaz de hacer más accesible el segmento premium, manteniendo aquellos atributos que hacen reconocible a nuestra marca y ofreciendo una nueva alternativa para diferentes ocasiones de consumo."

La nueva Cruzcampo 1904 está ya a la venta en todos los puntos habituales de la marca en alimentación y hostelería.

Elaborada en Andalucía con la levadura característica de Cruzcampo, responsable de su reconocible y suave amargor, incorpora un proceso de doble fermentación que aporta más cuerpo y un sabor más equilibrado, manteniendo el frescor y la facilidad para beber que identifican a la marca.

Ese equilibrio entre carácter y frescura define la personalidad de esta nueva elaboración, que se presenta además en una botella de etiqueta transparente que deja visible el color dorado de la cerveza.

Este nuevo lanzamiento se suma a una trayectoria de innovación que ha llevado a Cruzcampo, junto al resto de marcas de HEINEKEN España, a protagonizar cerca de 60 lanzamientos en los últimos 15 años, desarrollando nuevas propuestas y ampliando su oferta para responder a la evolución del mercado y a las distintas ocasiones de consumo.