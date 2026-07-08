Luz verde para la nueva conexión por tren de Santa Justa y el aeropuerto: tardará 11 minutos y costará 300 M€

El Gobierno de España ha dado un primer paso para el nuevo proyecto de conexión ferroviaria entre la estación ferroviaria de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo.

En concreto, el Ministerio de Transportes ha aprobado de forma provisional el estudio informativo que fija el trazado escogido para someterlo a información pública.

El mismo permitirá realizar el recorrido en 11 minutos con una parada intermedia en Alcosa.

Una vez aprobado se abre un periodo de alegaciones que se prolongará hasta septiembre y una vez que se culmine se podrán licitar las obras, cuyo coste alcanzará los 300 millones de euros.

Así ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y lo ha anunciado el ministro de Fomento, Óscar Puente, en sus redes sociales.

De este modo, se abre un periodo para, quien lo desee, pueda formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental.

Vamos a conectar por tren el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa. Avanzamos con la aprobación provisional del estudio informativo.



Con una inversión de casi 300 M€ vamos a reducir los tiempos de viaje a 11 minutos con una estación intermedia en Parque Alcosa. pic.twitter.com/xfK0atOJA1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 8, 2026

La presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En un desayuno informativo de Europa Press, el pasado mes de febrero, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Ejecutivo aprobaría el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria para someterlo a información pública antes del verano.

Con carácter previo a la aprobación definitiva del estudio informativo, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Teniendo en cuenta el periodo vacacional que sucederá en el transcurso de este trámite, se establece un plazo para la información pública de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.