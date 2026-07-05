Antonio Orozco firma una noche inolvidable en Icónica con abanicos al viento y corazones en alto

La Plaza de España volvió a demostrar por qué es uno de los escenarios más especiales del verano musical sevillano. En una jornada marcada por el intenso calor, Antonio Orozco convirtió su paso por Icónica Santalucía Sevilla Fest en un ejercicio de cercanía, emoción compartida y gratitud constante hacia un público que respondió desde el primer acorde hasta el último aplauso.

Si la emoción se respiraba entre los miles de asistentes, el primero en dejarse llevar por ella fue el propio artista, que no dejó de agradecer a Sevilla el cariño recibido y el esfuerzo de acudir a la cita pese a las altas temperaturas.

Los abanicos dibujaban un movimiento incesante sobre la Plaza de España, casi al mismo ritmo que las canciones del repertorio. Fueron, sin duda, los compañeros inseparables de una noche sofocante, convertidos en protagonistas silenciosos de un concierto en el que el calor nunca consiguió eclipsar la conexión entre el cantante catalán y sus seguidores.

Desde los primeros compases de Lo que tú quieras soy y Hoy, Orozco encontró la complicidad de un público dispuesto a cantar cada palabra. No hubo apenas descanso entre una ovación y la siguiente.

El repertorio avanzó con temas como Qué me queda, Ya lo sabes y Devuélveme la vida, que fueron coreados con una intensidad que convirtió la Plaza de España en un enorme coro.

A lo largo de la noche, el artista dejó claro que no entiende un concierto como una sucesión de canciones, sino como una conversación permanente con quienes están al otro lado del escenario.

Bromeó con el calor, agradeció una y otra vez la entrega de los sevillanos y reconoció sentirse profundamente emocionado por la respuesta de la ciudad. Su cercanía fue una de las grandes constantes de una actuación en la que las palabras entre canción y canción tuvieron casi tanto peso como la música.

La experiencia continuó con títulos como El viaje, Te estaba esperando, Mi bebé, Temblando, Ni vencedores, El problema, Despierta, Hoy será, Llegará y Te esperaré, componiendo un recorrido por las distintas etapas de una trayectoria en la que el pop se mezcla con la balada y las letras de carácter confesional. Cada tema encontraba su eco inmediato en un público entregado, que no dejó de acompañar al cantante durante toda la velada.

Los momentos más especiales llegaron en el tramo final. Con Mi héroe, Antonio Orozco ofreció uno de los instantes más conmovedores de la noche. La interpretación culminó con el artista señalando al cielo en un gesto cargado de simbolismo y emoción que fue recibido con un respetuoso silencio antes de desembocar en una de las mayores ovaciones del concierto.

La carga sentimental continuó con Pedacitos de ti, una canción que quiso dedicar a su madre, Carmen, presente entre el público. El gesto provocó una nueva oleada de aplausos y reforzó la sensación de que el concierto estaba atravesado por una dimensión profundamente personal.

Poco después llegó Te juro, dedicada a su hija Antonella, otro momento íntimo que encontró una respuesta inmediata entre los asistentes, plenamente implicados en cada historia que el cantante compartía.

El cierre con Entre sobras y sobras puso el broche a una actuación que fue mucho más que un repaso a sus grandes éxitos. Fue una celebración del vínculo construido durante años entre Antonio Orozco y su público, una relación basada en la honestidad, la emoción y la cercanía.

Ni el calor, que obligó a los abanicos a mantenerse en constante movimiento durante toda la noche, consiguió restar intensidad a un concierto que dejó la impresión de que, sobre el escenario de la Plaza de España, quien más disfrutó y más se emocionó fue el propio Antonio Orozco. Y esa emoción, lejos de quedarse en el escenario, terminó contagiando a toda Sevilla.