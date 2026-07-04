De las tarjetas monedero a combatir la soledad no deseada: el balance social en estos tres años de mandato

Más de dos millones de ancianos están solos en España. Cedida iStock

La atención a las personas mayores que viven solas, el refuerzo de los equipos que trabajan con personas sin hogar, la ampliación de recursos para menores en riesgo de exclusión y la recuperación de programas paralizados desde la pandemia.

Estas han sido las principales líneas de actuación que el Ayuntamiento de Sevilla exhibe en materia de políticas sociales cuando el mandato municipal entra en su último año.

Tras tres años de gestión, el Gobierno de José Luis Sanz sostiene que el objetivo ha sido reforzar los servicios de intervención directa y consolidar una red de protección social con mayor presencia en los barrios y un seguimiento más continuado de las personas atendidas.

Ese cambio de enfoque se ha traducido en la ampliación de contratos municipales, la creación de nuevos equipos especializados y la recuperación de programas que permanecían sin actividad desde hacía años.

Uno de los servicios que más cambios ha experimentado ha sido la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (UMIES), responsable de actuar ante situaciones de sinhogarismo, emergencias sociales y exclusión severa, según reza en un informe consultado por este periódico.

El Ayuntamiento adjudicó un nuevo contrato dotado con 17,92 millones de euros, prácticamente el doble del anterior, con el que se han incorporado nuevos equipos de intervención, más vehículos y unidades específicas para atender a personas mayores, problemas relacionados con la vivienda y actuaciones territoriales.

Personas mayores

Entre las novedades destaca la puesta en marcha de un dispositivo de acompañamiento dirigido a personas mayores, un colectivo cuya vulnerabilidad ha cobrado especial protagonismo en los últimos años por el incremento de los casos de soledad no deseada.

Precisamente el envejecimiento de la población se ha convertido en una de las prioridades de las políticas sociales municipales.

El Consistorio trabaja actualmente en un Plan de Acción para las Personas Mayores con el propósito de incorporar Sevilla a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud.

Paralelamente, durante este mandato se ha recuperado el Programa Municipal de Mayores, suspendido desde la pandemia y reactivado en 2025.

Esta iniciativa presta servicio a unas 3.300 personas mediante talleres de memoria, autoestima, nuevas tecnologías, gimnasia adaptada o gestión emocional, además de actividades culturales y de convivencia.

El programa incorpora también un servicio específico para detectar y acompañar a personas mayores que viven situaciones de aislamiento social, una problemática que las administraciones públicas identifican cada vez con mayor frecuencia como uno de los principales desafíos del envejecimiento.

Protección a la infancia

La infancia constituye otro de los ejes sobre los que el Ayuntamiento ha concentrado buena parte de sus actuaciones.

Durante estos tres años se han ampliado las Unidades de Día para menores derivados por los Servicios Sociales hasta los distritos de Triana y Polígono Sur, al tiempo que se ha impulsado un reglamento municipal destinado a mejorar la detección y protección de menores en situación de riesgo.

A ello se suma la creación de cuatro equipos especializados en la atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia.

Según el Gobierno municipal, aunque Sevilla venía recibiendo financiación procedente de la Junta de Andalucía y del Estado desde 2021 para este ámbito, no fue hasta el actual mandato cuando esos recursos se tradujeron en un refuerzo efectivo de personal dentro de los Servicios Sociales municipales.

Las actuaciones dirigidas a menores también incluyen el mantenimiento del programa "Equípate", mediante el que cada curso se distribuyen alrededor de 5.000 mochilas con material escolar entre familias con dificultades económicas, así como la continuidad del programa socioeducativo municipal.

Este último desarrolla actividades de apoyo fuera del horario lectivo para más de dos centenares de menores durante el curso y organiza iniciativas educativas y campamentos de verano para más de 1.500 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Barrios preferentes

La intervención comunitaria en barrios con mayores índices de exclusión constituye otra de las líneas que el Ayuntamiento considera estratégicas.

El programa "Mejorando mi barrio" mantiene un equipo multidisciplinar de doce profesionales que trabaja en Torreblanca, Polígono Sur y Tres Barrios-Amate con actuaciones dirigidas a prevenir conflictos vecinales, fomentar la convivencia y ofrecer alternativas educativas y de integración social a menores y jóvenes.

En el ámbito de las ayudas económicas, el Consistorio ha consolidado el sistema de tarjetas monedero para la adquisición de alimentos, productos de higiene y artículos infantiles, un instrumento que sustituye progresivamente a otras fórmulas tradicionales de ayuda en especie y que pretende ofrecer una mayor autonomía a las familias beneficiarias.

Las cuantías mensuales oscilan entre los 195 y los 566 euros, en función de las características de cada unidad familiar.

Otra de las áreas reforzadas durante el mandato ha sido la atención a las personas con problemas de adicciones.

Los tres centros municipales especializados —Macarena, Juan XXIII y Sur— han ampliado su horario también a las tardes gracias a un incremento de plantilla y a la adjudicación de un nuevo contrato que garantiza la continuidad del servicio durante los próximos años.

La red municipal de atención social también ha recuperado prestaciones que permanecían cerradas desde hacía tiempo.

Es el caso de los Centros de Participación Activa de Polígono Sur y Sevilla Este, donde ya se ha adjudicado la gestión integral y continúa el proceso para reabrir servicios como cafetería, peluquería, fisioterapia o podología, inactivos durante los últimos ocho años.

A estas actuaciones se suman los convenios suscritos con entidades especializadas como Down Sevilla, Aspanri-Down, Asperger-TEA Sevilla y Autismo Sevilla para facilitar prácticas formativas de jóvenes con discapacidad en distintas dependencias municipales.

También la ampliación de las ayudas odontológicas y ópticas para personas con dificultades económicas, extendiendo además la cobertura a perfiles de población que hasta ahora quedaban fuera de estos programas.

El balance que realiza el Ayuntamiento dibuja un mandato centrado en reforzar la intervención social de proximidad y ampliar los recursos especializados para colectivos vulnerables.