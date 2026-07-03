Muere una mujer de 71 años en Sevilla de un golpe de calor por altas temperaturas en el interior de su vivienda

Una mujer de 71 años ha fallecido este jueves tras exponerse a altas temperaturas en el interior de su vivienda, ubicada en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor.

Se trataría de la segunda víctima por golpe de calor en Andalucía desde el inicio de la temporada de altas temperaturas.

El caso presentaba antecedentes personales que se consideran factores de "especial riesgo", contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Desde el inicio de la temporada, según los últimos datos disponibles, se han registrado 800 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 564 se han atendido en atención primaria y 236 en atención hospitalaria.

Se han registrado ocho casos de golpes de calor en la comunidad, todos han requerido ingreso hospitalario, cuatro aún permanecen ingresados, y dos han fallecido.

El protocolo andaluz

Para reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, la Junta mantiene activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026 desde el 15 de mayo al 30 de septiembre.

En concreto, su estrategia se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura.

También en la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

Las poblaciones "dianas" son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

También se pueden ver afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Recomendaciones

Para afrontar las altas temperaturas, Sanidad ha recomendado evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etcétera.

A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol ha recomendado moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), las muertes observadas atribuibles a los efectos del calor (no necesariamente por golpe de calor) desde el inicio de la temporada en Andalucía son 75, mientras que en España ascienden a 1.274, siendo en su gran mayoría personas con patologías previas graves o crónicas, a las que se suman otros factores como la edad avanzada.

El sistema MoMo es una aplicación desarrollada en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas y coordinado por el Ministerio de Sanidad, y que realiza estimaciones de excesos de mortalidad atribuibles a variaciones de temperatura.