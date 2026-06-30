El PSOE y Podemos rechazan pedir al Gobierno que baje los impuestos a la primera vivienda en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido el pleno extraordinario del Debate del Estado de la Ciudad. Europa Press

Los dos grupos de la izquierda en el Ayuntamiento de Sevilla -PSOE y Con Podemos-IU-, han votado en contra de la moción presentada por el PP que buscaba instar al Gobierno central para que los sevillanos paguen menos impuestos para acceder a la primera vivienda.

La dificultad para acceder al mercado inmobiliario ha monopolizado el Pleno extraordinario del Debate del Estado de la Ciudad del Ayuntamiento de Sevilla.

Los cuatro partidos con representación municipal han abordado en sus mociones medidas para facilitar este acceso. Incluso el alcalde, José Luis Sanz, ha presentado el Plan Sevilla Centro Vivo con el objetivo de fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo.

Sin embargo, no ha habido acuerdo en ese punto. Tanto los concejales del PSOE como los de la coalición Con Podemos-IU han votado en contra de esta iniciativa.

No obstante, finalmente el Ayuntamiento de Sevilla podrá reclamar oficialmente esta bajada de impuesto al Gobierno de España gracias a los apoyos de los concejales del PP y de Vox.

En concreto, la moción aprobada insta al Ejecutivo central a aplicar estas medidas. Estas se refieren al establecimiento de nuevo de las ayudas directas por la compra de la primera vivienda y a la recuperación de la subsidiación de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios de las viviendas en venta.

También le piden que se pueda deducir el IVA soportado en las promociones de vivienda destinadas al régimen de alquiler.

A su vez, la moción insta a la Junta de Andalucía a que, en el marco de sus competencias, vuelva a bonificar o a reducir de manera significativa el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Y que, además, lo haga con más ahínco en los casos de los menores de 35 años, las familias numerosas y el resto de colectivos con más problemas económicos.