La Guardia Civil investiga el atraco a un coche con armas a plena luz del día en la entrada a Mairena del Alcor

La Guardia Civil investiga un asalto a mano armada con dos coches en la carretera A-92, a la altura de la entrada de Mairena del Alcor. El vídeo se ha hecho viral por redes sociales a través de la cuenta Sevillaenfurecida.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, quienes han confirmado que "se ha iniciado una investigación para esclarecer el momento exacto del suceso". Además, han insistido en que aún no se sabe si se encuentra en demarcación de la Policía Nacional, por lo que están barajando las competencias.

Preguntados por si existían denuncias previas del incidente, las fuentes consultadas han respondido que no pueden desvelar esa información para no interferir en la investigación.

Las imágenes difundidas en redes muestran cómo varios individuos con el rostro cubierto y armados interceptan un vehículo en plena A-92, a plena luz del día, mientras otros conductores observan la escena desde sus coches.

Según se aprecia en el vídeo, dos turismos bloquean el paso de un tercer vehículo, colocándose uno delante y otro detrás para impedir su huida. A continuación, al menos dos asaltantes encapuchados bajan de los coches.

Mientras uno permanece vigilando, el otro se acerca al vehículo inmovilizado y sustrae varios objetos de su interior.

La secuencia ha generado una gran repercusión por la violencia con la que se desarrolla el robo y por el lugar en el que ocurre, una de las principales vías de acceso a Sevilla.

Además del riesgo para los ocupantes del coche asaltado, la actuación de los delincuentes compromete la seguridad del resto de conductores que circulaban por la autovía en ese momento.

Las imágenes concluyen con los asaltantes regresando a sus respectivos vehículos y abandonando el lugar. Durante los instantes que dura el robo no se observa el paso de otros coches junto a los implicados.

El vehículo asaltado, por su parte, queda con una de las ventanillas completamente destrozada, presuntamente tras la actuación de los ladrones, que consiguen huir.