José Luis Sanz, Juanma Moreno e Isabel Rodríguez entregan 137 VPO en régimen de alquiler en Palmas Altas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la entrega de llaves.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han entregado este jueves las llaves de las 137 viviendas protegidas en alquiler de la promoción Residencial Puerta Jerez.

La nueva partida de viviendas, ubicada en Palmas Altas, es un proyecto impulsado por la empresa municipal de vivienda y ha contado con una inversión total superior a los 26,5 millones de euros.

Durante el acto, Sanz destacó que la entrega de estas viviendas supone mucho más que la culminación de una obra. "Hoy no entregamos únicamente un edificio. Hoy entregamos hogares. Entregamos tranquilidad. Entregamos estabilidad. Y entregamos algo que para muchas personas supone uno de los proyectos más importantes de su vida", señaló.

La promoción está compuesta por 137 viviendas protegidas destinadas al alquiler e incorpora plazas de aparcamiento, espacios comunitarios, gimnasio, piscina, zonas infantiles y diversos equipamientos concebidos para favorecer la convivencia entre los residentes.

La actuación ha contado con una inversión global de 26.537.124 euros, de los que el Ayuntamiento de Sevilla ha aportado 15.704.065 euros.

El proyecto también ha recibido financiación procedente de los fondos europeos Next Generation, con 6.566.960 euros, así como ayudas al fomento del alquiler por valor de 4.266.099 euros, financiadas conjuntamente por el Gobierno de España (3.166.099 euros) y la Junta de Andalucía (1.100.000 euros).

Más de 2.200 viviendas

El alcalde aprovechó la entrega para hacer balance de las políticas municipales de vivienda desarrolladas durante el actual mandato. Según los datos facilitados por el Consistorio, el Gobierno local tiene actualmente en marcha 2.202 viviendas protegidas municipales distribuidas en 23 promociones diferentes.

Desde julio de 2023 se han colocado ya 17 primeras piedras y, de ese conjunto de actuaciones, 504 viviendas han sido entregadas a familias sevillanas. Las cerca de 1.700 restantes se irán incorporando progresivamente al parque residencial municipal durante los próximos meses.

Estas promociones representan una inversión municipal superior a los 400 millones de euros, enmarcada en la estrategia del Ayuntamiento para incrementar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda a los sevillanos.

6.000 viviendas en desarrollo

A estas cifras se suman los proyectos promovidos por la iniciativa privada en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad y las actuaciones impulsadas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Según destacó el alcalde, si se contabilizan todas estas iniciativas, Sevilla cuenta actualmente con cerca de 6.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, una cifra que, a juicio del Gobierno municipal, refleja el impulso que está experimentando la construcción de nueva vivienda en la capital andaluza.

La entrega de Residencial Puerta Jerez supone así un nuevo paso en la ampliación del parque de vivienda protegida de la ciudad, en un contexto marcado por la creciente dificultad de acceso a la vivienda y el aumento continuado de los precios del alquiler.