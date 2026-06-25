Cruzcampo prepara un concierto sorpresa en Las Setas con una gran figura del flamenco el 30 de junio

Sevilla volverá a convertirse en el epicentro de la cultura andaluza el próximo 30 de junio con una cita que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del inicio del verano.

Cruzcampo ha anunciado la celebración de un encuentro gratuito y abierto al público en Las Setas, donde presentará oficialmente su nueva cerveza Cruzcampo 1904 en una noche marcada por el flamenco, la identidad andaluza y la participación ciudadana.

La compañía, estrechamente vinculada a Andalucía desde hace más de un siglo, ha elegido uno de los espacios más emblemáticos de la capital hispalense para rendir homenaje a las raíces y al carácter del sur.

Aunque la marca mantiene en secreto el nombre del artista invitado, ha adelantado que se trata de una de las figuras más reconocidas y aclamadas del flamenco actual, un anuncio que ya ha despertado gran expectación entre los aficionados al género.

Lejos de plantearse como un concierto convencional, el evento tendrá un formato íntimo y exclusivo, concebido para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia cercana tanto con el artista como con la nueva propuesta cervecera de la firma. Las plazas serán limitadas y el acceso requerirá inscripción previa.

La elección del flamenco como eje central de la presentación no es casual. En los últimos años, Cruzcampo ha impulsado diferentes iniciativas bajo la plataforma “Con Mucho Acento”, una apuesta por reivindicar la identidad andaluza y el valor cultural de sus expresiones más reconocibles.

Entre ellas destacan campañas protagonizadas por figuras como Lola Flores, recreada mediante inteligencia artificial, así como colaboraciones con artistas contemporáneos como Califato ¾, María José Llergo o Camarón de la Isla a través de una grabación inédita.

Según ha explicado Laura Pérez, directora de la marca Cruzcampo, la nueva cerveza comparte la filosofía que inspira esta iniciativa. “Presentamos en Sevilla la nueva Cruzcampo 1904 al compás de algo que nos representa como ninguna otra cosa: el acento andaluz. Una cerveza que nace con raíces, con carácter y pensada para los momentos que merecen algo especial”, ha señalado.

El lanzamiento de Cruzcampo 1904 supone además la entrada de la marca en una nueva etapa dentro del segmento premium. Se trata de una cerveza de doble fermentación con la que la compañía busca ofrecer una propuesta de mayor valor sin renunciar a la cercanía con el consumidor.

Para su puesta de largo, Cruzcampo ha optado por salir a la calle y compartir el momento directamente con los sevillanos. Un escenario como Las Setas, convertido ya en uno de los símbolos contemporáneos de la ciudad y en punto habitual de encuentro para la vida cultural sevillana, servirá como marco para una noche que combinará música, tradición y sabor andaluz.