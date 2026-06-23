Toyota Nimo Gordillo recibe por tercera vez el Premio Ichiban, el máximo galardón europeo a la excelencia

El concesionario oficial sevillano acaba de ser galardonado por tercera vez con el Premio Ichiban, el reconocimiento más prestigioso que Toyota Motor Europe otorga a los mejores concesionarios de su red en todo el continente.

La ceremonia oficial de los galardones, celebrada a principios de junio en el Algarve (Portugal), fue el escenario en el que Toyota Motor Europe destacó el rendimiento, la colaboración y el progreso de cada uno de los concesionarios reconocidos.

Allí, recogieron el galardón en nombre de Toyota Nimo Gordillo, el presidente, Ramón Nimo, y el director general de Nimo Grupo, Joaquín Meseguer, junto al presidente y consejero delegado de Toyota Motor Europe, Yoshihiro Nakata.

También asistieron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Europe, Till Conrad; el presidente & CEO de Toyota y Lexus España, Francisco Berrocal, y la directora de Lexus España, Mar Pieltain.

Posteriormente, el galardón fue entregado en las instalaciones centrales de Toyota Nimo Gordillo por Francisco Berrocal, acompañado del director de Operaciones y Canales de Distribución de Toyota España, Antonio Vázquez; por el CEO de Toyota Financial Services & Kinto España, Javier Mencos, y el director general de Operaciones de Ventas y Posventa de Toyota España, Álvaro Aparicio.

En el acto se quiso poner en valor a quienes hacen posible este logro cada día: el equipo completo de Toyota Nimo Gordillo.

El Premio Ichiban, que significa número uno en japonés, reconoce la excelencia en la experiencia de cliente dentro de la red europea de Toyota. Premia a quienes cumplen con lo esperado y van más allá, día tras día. De hecho, en el acto de entrega, cada miembro del equipo recibió su reconocimiento individual.

El equipo de Nimo Gordillo

"Estamos simplemente en la mejor marca del mundo y en el mejor concesionario de España en su categoría. Y eso lo hemos conseguido gracias a nuestras personas", declara el director General de Nimo Grupo, Joaquín Meseguer.

Francisco Berrocal tildó de "placer y orgullo enorme tener la oportunidad de estar hoy aquí celebrando con vosotros ser el número uno", a lo que añadió que el premio "se consigue a base de muchísimo foco, de muchísimo interés y de muchísima intención".

En este acto estuvo también presente Marco Aguilera, piloto de la escudería Nimo GR y actual líder de la GR Cup Spain, a quien el grupo quiso hacer entrega del primer trofeo conseguido por la escudería en esta temporada, logrado en el primer meeting del campeonato.

Este galardón llega en un momento especialmente activo para Nimo Grupo. El grupo ha realizado nuevas aperturas en Sevilla con una nueva exposición de vehículos de ocasión de Toyota y Lexus, y un nuevo centro Toyota Professional, con exposición y taller oficial Toyota, exclusivo para autónomos, pymes y grandes empresas.

Ambos se encuentran en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, ya operativos y pensados para seguir estando más cerca de las personas.

Sobre Nimo Grupo

Tras más de 40 años de experiencia en el sector de la automoción, Nimo Grupo ambiciona cubrir todas las necesidades de movilidad de sus clientes.

El grupo lleva años adelantándose, ofreciendo vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos 100% e impulsados por hidrógeno de la mano de Toyota y de su marca premium Lexus.

Esta visión se completa con un ecosistema de empresas especializadas en distintos servicios de movilidad para ofrecer diversas soluciones a sus clientes.

Actualmente están presentes en Andalucía con sedes en Sevilla, Huelva, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Mijas y cuenta con casi 400 empleados.

Recientemente ha estrenado nueva identidad, reflejo de una nueva etapa y de un propósito claro: hacer vivir una experiencia memorable a través de personas apasionadas y comprometidas.