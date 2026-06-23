El nuevo concejal de Fondos Europeos de Sevilla tomará posesión del cargo el próximo viernes

Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, durante su intervención en la conversación a dos bajo el título 'Retos y desafíos del sector turístico y cultural para hacer más atractivas las ciudades'; en la segunda jornada del V Foro Económico Español en Andalucía. Cristina Villarino

Fernando Mañes tomará posesión como concejal de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos del Ayuntamiento de Sevilla el próximo viernes durante la celebración de un pleno extraordinario.

De esta forma, el hasta ahora director general de Cultura del Consistorio hispalense adoptará las tareas que hasta hace una semana tenía Minerva Salas, su antecesora.

Salas anunció su renuncia el pasado lunes 15 de junio puesto que ha decidido encargarse únicamente de desempeñar sus funciones como parlamentaria andaluza.

La exconcejala se ha hecho con un hueco en el antiguo Hospital de las Cinco Yagas puesto que ostentaba el puesto número cinco en la lista de Sevilla de cara a las elecciones autonómicas celebradas el 17 de mayo.

A pesar de que su cargo en el Ayuntamiento hispalense y en el Parlamento andaluz son compatibles, finalmente la exdelegada ha decidido prescindir de su puesto en el Gobierno municipal.

Después de conocerse que Fernando Mañes era quien sustituiría a Minerva Salas, la duda estaba en cuál era la cartera que iba a gestionar, teniendo en cuenta que hasta el momento ha sido el responsable de Cultura en la ciudad.

Sin embargo, el alcalde sevillano, José Luis Sanz, ha preferido no hacer ningún cambio más en su equipo a menos de un año de las elecciones municipales. Debido a la decisión del regidor municipal, Mañes será a partir del próximo viernes el nuevo delegado de Fondos Europeos del Consistorio.