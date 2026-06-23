José Luis Sanz lleva al Senado el centenario del 29 para pedir al Gobierno que lo declare de excepcional interés público

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su comparecencia en el Senado. Ayuntamiento de Sevilla.

El centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 ha llegado al Senado.

Ha sido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien la mañana de este martes ha comparecido en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que lo declare un acontecimiento de excepcional interés público (AEIP). De esta forma, la efeméride puede beneficiarse de las ayudas fiscales.

Con el proyecto 'Sevilla 2029', la capital andaluza recordará el episodio en el que se "decidió la estructura de la ciudad", una cita para la que el Ayuntamiento lleva meses trabajando.

En concreto, el Consistorio ha firmado convenios con las cinco universidades ubicadas en Sevilla y con la Cámara de Comercio.

Además, el Gobierno municipal está trabajando en un programa de actividades y ha comenzado los trámites para que los espacios que se construyeron con motivo de la Exposición del 29 sean declarados Patrimonio Universal por la UNESCO. Entre estos se encuentran la Plaza de España o el Parque María Luisa.

Sin embargo, a pesar del peso del acontecimiento y los preparativos que acarrea, este se ha quedado fuera del listado de proyectos que la pasada semana fueron declarados por parte del Ejecutivo de Sánchez AEIP y que, por lo consiguiente, pueden beneficiarse de ayudas fiscales.

Por esta razón, y con el objetivo de que el centenario se incluya en la citada lista, Sanz ha defendido este martes la importancia del evento.

"La Exposición Iberoamericana del 29 fue más que un acontecimiento cultural o urbanístico. No puede ser solo un ejercicio de melancolía", ha subrayado el primer edil.

En esta línea, el alcalde hispalense ha defendido la necesidad de "una alianza que trascienda las ideologías".

Durante la comparecencia del regidor municipal en la Cámara Alta ha estado presente el portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz.

El socialista ha ido en la misma línea que el alcalde a la vez que le ha "tendido la mano" de cara a la celebración de la efeméride.

Muñoz ha señalado que el centenario es "una oportunidad histórica para impulsar la transformación de la ciudad y fortalecer su liderazgo iberoamericano".

"Como portavoz del Grupo Socialista y como senador no vamos a regatear ni un solo apoyo que sirva a Sevilla y a su proyección iberoamericana. Es un ofrecimiento sin condiciones", ha defendido. No obstante, ha incidido en que "la altura de la gestión" debe estar a la "altura del discurso".