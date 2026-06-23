Isabel Pantoja suspende el concierto de este sábado en Sevilla e Icónica amenaza con acciones legales

La cantante Isabel Pantoja ha emitido un comunicado cancelando el concierto que tenía previsto ofrecer el próximo sábado 27 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest y la organización amenaza con emprender acciones legales. Incluso, con interponer una denuncia por presunto delito de estafa.

En una nota de prensa, la organización ha manifestado su "absoluta sorpresa" ante un patrón que vuelve a producirse tras la previa cancelación de Il Divo. Desde Icónica lamentan que, de nuevo, todas las informaciones que manejan le han llegado por los medios de comunicación y las redes sociales.

Ante el citado comunicado de la tonadillera, Icónica Santalucía Sevilla Fest manifiesta "una grave preocupación" en tanto la empresa con la que se ha contratado ha manifestado en todo momento ostentar la representación de esta.

En este contexto, el festival analizará la adopción de todo tipo de acciones legales incluida la interposición de denuncia por delito de estafa.

Desde Icónica Santalucía Sevilla Fest insisten en que han cumplido en todo momento con los compromisos adquiridos en el proceso contractual, habiendo afrontado adicionalmente el coste total de la devolución de entradas tras la cancelación de Il Divo.

En este punto, puesto que la voluntad manifiesta de la artista es la celebración del concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest, según señala la organización, esta se ha puesto en contacto directo con Isabel Pantoja para poder confirmar su realización.

Precisan que ya que todo está preparado y se han cumplido con las obligaciones contractuales.

Por último, y lo que es más importante, el festival quiere ofrecer al público que ha comprado su entrada, y que es su prioridad, poder disfrutar de este concierto.