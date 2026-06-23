La conexión Sevilla-Madrid de AVE y todos los trenes de Santa Justa, interrumpidos por una avería eléctrica

La circulación de trenes de alta velocidad ha quedado interrumpida en la estación de Sevilla-Santa Justa a consecuencia de una incidencia por falta de suministro eléctrico.

El incidente ha provocado retrasos en varias líneas de la comunidad andaluza, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press. En concreto, ha afectado a varios operadores y a los trayectos Sevilla-Málaga, Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba, que se han visto afectados con retrasos.

La operadora Iryo ha informado de una caída de tensión entre Sevilla y Majarabique (La Rinconada), por la que alguna de sus líneas ha sufrido retrasos.

Entre las incidencias también se encuentran trenes de Media Distancia y el servicio de Cercanías del núcleo de Sevilla. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para trenes afectados de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.