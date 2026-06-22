La CEU Fernando III distingue en Sevilla a referentes del deporte, la justicia y la acción social

La Universidad CEU Fernando III celebró este lunes en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla la octava edición de los Premios CEU Fernando III, unos galardones que reconocen cada año a personas e instituciones cuya trayectoria destaca por su aportación al progreso social y por la defensa de valores como la excelencia, el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso con el bien común.

La ceremonia congregó a una amplia representación de autoridades y personalidades del ámbito académico, político, empresarial, militar, eclesiástico y cultural.

Durante el acto, el rector de la universidad, José Alberto Parejo Gámir, subrayó que los premiados representan los mismos valores que inspiraron la figura de Fernando III el Santo. En este sentido, destacó su dedicación, perseverancia y compromiso con causas que contribuyen al bienestar colectivo.

Parejo también puso en valor el proyecto educativo de la Universidad CEU Fernando III, centrado en una formación integral basada en los principios del humanismo cristiano, la excelencia académica, la empleabilidad y la creciente proyección internacional de la institución.

Por su parte, el presidente del CEU y gran canciller de la universidad, Alfonso Bullón de Mendoza, señaló que los galardonados constituyen ejemplos necesarios en un contexto social complejo, especialmente para las nuevas generaciones, al representar modelos de servicio, compromiso y liderazgo.

La gala contó además con la intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, quien destacó la relevancia de los premiados y su contribución al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

Asimismo, valoró la implantación de la Universidad CEU Fernando III en Andalucía y recordó la figura de José Carlos Gómez Villamandos por su defensa de la libertad de elección educativa.

Premio Extraordinario

El Premio Extraordinario CEU Fernando III fue concedido a Francisco Herrero León, presidente del Grupo Lamaignere y de la Cámara de Comercio de Sevilla, por una trayectoria empresarial vinculada al desarrollo económico de Sevilla y Andalucía.

El jurado resaltó especialmente su labor en la internacionalización de las empresas andaluzas y su contribución al fortalecimiento de las relaciones comerciales con Iberoamérica.

Durante su intervención, Herrero reivindicó el valor del trabajo constante, la disciplina y la visión a largo plazo como pilares fundamentales de su carrera profesional.

Deporte, justicia y innovación empresarial

Entre los galardonados destacó también el Real Club Pineda de Sevilla, que recibió el Premio CEU Fernando III a la Excelencia Deportiva por su contribución al fomento de la práctica deportiva y la organización de competiciones de referencia. Su presidente, Rodrigo Molina Montes, defendió el deporte como una herramienta clave para la formación en valores de los jóvenes.

El Premio CEU Fernando III a las Ciencias Jurídicas recayó en Santiago Martínez-Vares García, exmagistrado del Tribunal Constitucional, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional y a su aportación al ámbito jurídico y académico.

En la categoría de Empresa Innovadora, el reconocimiento fue para Caja Rural del Sur. El jurado destacó el crecimiento sostenido de la entidad, así como su apuesta por la innovación, la sostenibilidad, la inclusión financiera y el desarrollo del medio rural.

Su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez, afirmó que la entidad mantiene intactos sus principios de cercanía y compromiso con el territorio, adaptándose al mismo tiempo a las nuevas demandas de la sociedad.

Homenaje póstumo

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la entrega, a título póstumo, del Premio CEU Fernando III a la Salud y la Vida a Manuel Fernández de la Peña, fundador de la Asociación Provida de Mairena del Alcor.

El reconocimiento fue recogido por representantes de la Federación Española de Asociaciones Provida y de la propia entidad mairenera, quienes destacaron la huella dejada por Fernández de la Peña en la defensa de la vida y en el acompañamiento a personas vulnerables. Su impulso fue decisivo para convertir la asociación en un referente nacional, coincidiendo además con el 40 aniversario de su actividad en 2025.

Apuesta educativa

La Fundación MAS recibió el Premio CEU Fernando III a la Innovación Educativa por su labor en programas de formación, empleo y desarrollo personal que han beneficiado a más de 10.000 personas.

Su presidente, Vicente Martín González, destacó que la educación y el desarrollo del talento constituyen herramientas esenciales para generar oportunidades y favorecer el progreso social. Asimismo, señaló la coincidencia de valores entre la fundación y la institución académica organizadora.

Con esta octava edición, los Premios CEU Fernando III han vuelto a poner el foco en iniciativas y trayectorias que, desde ámbitos tan diversos como la empresa, el deporte, la educación, la justicia o la acción social, contribuyen al desarrollo de la sociedad y sirven de referencia para las nuevas generaciones.