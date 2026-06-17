Condenan a cinco años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a la novia de su hijo en Sevilla

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cinco años y un día de prisión para un hombre de 52 años acusado de un delito continuado de agresión sexual sobre la novia de su hijo.

Los abusos se produjeron de forma continuada durante casi un año en la vivienda familiar de Sevilla, aprovechando los momentos en los que ambos se quedaban a solas.

El tribunal de apelación ha desestimado el recurso de la defensa tras validar la "veracidad" y consistencia del testimonio de la víctima.

Los hechos se remontan al verano de 2012. La víctima, que entonces tenía 19 años, se trasladó por circunstancias familiares a la vivienda paterna de su por entonces novio, actual marido.

Según relata la sentencia facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA, aunque al principio la relación con el acusado era afectuosa, este comenzó progresivamente a realizar acercamientos no consentidos.

Los abusos se iniciaron con besos forzados en la boca y tocamientos mientras la joven se encontraba dormida en el sofá o a solas en el inmueble. La víctima guardó silencio inicialmente "por miedo a que su novio no la creyera y la rechazara".

Ante el aumento de la gravedad de las conductas del acusado, la joven confesó a su pareja que no se sentía cómoda con la actitud de su padre. Esto desencadenó una "importante discusión" entre padre e hijo.

El joven acondicionó una habitación en el sótano del edificio donde ambos se instalaron de forma provisional hasta que pudieron mudarse a una vivienda propia. Durante ese tiempo, la pareja sólo acudía a la casa del acusado para comer y asearse cuando tenían la certeza de que este no se encontraba en el inmueble, evitando así que la chica volviera a quedarse a solas con él.

A consecuencia de la agresión continuada, la joven sufre un trastorno de estrés postraumático.

La víctima tuvo que recibir asistencia médica y ser derivada a la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se le diagnosticaron cuadros de ansiedad y depresión directamente compatibles con los episodios vividos.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla impuso originalmente la pena de cinco años y un día de prisión. La defensa del procesado recurrió el fallo solicitando la libre absolución, una postura a la que se opusieron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular.

El TSJA ha desestimado íntegramente el recurso de apelación al considerar que la defensa "no aporta argumentos susceptibles de poner en entredicho la valoración probatoria".

El tribunal subraya que el testimonio de la chica es plenamente "verosímil" y que la convicción del juez "responde a una valoración lógica, coherente y razonada" asentada en pruebas de cargo incriminatorias.