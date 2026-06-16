Microchips para el rastreo de palmeras robadas: el sistema que ha instalado Sevilla para combatir estos hurtos

Microchips para localizar palmeras robadas. Este es el insólito sistema que decidió instalar el Ayuntamiento de Sevilla para dar con el destino de los ejemplares que estaban siendo sustraídos en un barrio de la capital hispalense.

Según ha informado el Consistorio a la agencia de noticias Europa Press, en las dos últimas semanas han desaparecido alrededor de una decena de palmeras reales cubanas pertenecientes a la familia de las arecas. En total, esta actividad ha tenido un perjuicio económico de unos 5.000 euros.

Por este motivo, el equipo municipal optó por denunciar los robos -que se estaban produciendo en la Avenida Aeronáutica, en Sevilla Este- y usar unos localizadores que se colocaban en estas plantas.

De esta forma, los técnicos sabían cuál era el recorrido que hacían las palmeras y dónde acababan.

Sin embargo, tal y como han indicado fuentes municipales a este medio, los microchips "no se llegaron a utilizar" porque los hurtos se esclarecieron "gracias a la colaboración ciudadana".

Fue un testigo quien avisó al servicio municipal de que la presencia en la zona de personas "que estarían, supuestamente, vinculadas con estos hechos". Además, el alertante aportó fotografías que las inculparían.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla pudo esclarecer lo sucedido con "la ayuda de imágenes captadas por cámaras de Tussam en la zona".

Según los técnicos municipales, el pasado martes, el testigo volvió a avisar de que una persona estaba intentando robar otra palmera de la mediana, pero la intervención policial evitó que pudiera llevársela.

Desde el Ayuntamiento se subraya que los hechos están ahora "en fase de investigación y que, aunque el patrón de actuación apunta a un mismo 'modus operandi', por prudencia sólo puede hablarse de evidencias directas en al menos dos casos".

Fuentes municipales insisten en la idea de que la desaparición reiterada de estos ejemplares supone un "grave acto contra el patrimonio verde de la ciudad y un perjuicio directo para todos los sevillanos".

Robo de un centenar de plantas ornamentales

A este episodio se suma un nuevo robo de alrededor de un centenar de plantas ornamentales.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el Parque de San Jerónimo. En este enclave se han sustraído 100 plantas 'SunPatiens', que supone una pérdida de 400 euros.

El Ayuntamiento lamenta que este tipo de actuaciones no solo generan un coste económico directo, sino que deterioran espacios verdes que son de uso público y que forman parte del patrimonio vegetal de la ciudad.