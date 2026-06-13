El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón impulsa la prevención del glaucoma con una jornada de sensibilización

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha acogido una jornada de información y sensibilización sobre el glaucoma con el objetivo de concienciar a la población sobre esta enfermedad ocular, considerada actualmente la principal causa de ceguera irreversible.

En España, más de un millón de personas conviven con glaucoma, aunque se estima que aproximadamente la mitad desconoce que lo padece. Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que suele desarrollarse de forma silenciosa, sin síntomas perceptibles en sus fases iniciales, lo que dificulta su detección temprana.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional 'Irreversible. Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia', impulsada por Théa junto a la Sociedad Española de Glaucoma y la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, con el objetivo de fomentar la prevención y la importancia de las revisiones oftalmológicas periódicas.

Durante la jornada se instaló un punto informativo en el hall principal del hospital donde pacientes, familiares y visitantes pudieron acceder a información especializada sobre el glaucoma, sus factores de riesgo y la importancia del diagnóstico precoz.

Además, especialistas en Oftalmología participaron en una sesión de revisión y actualización médica centrada en los avances en diagnóstico, seguimiento y tratamiento de esta patología.

La jornada fue promovida por el doctor Javier Serrano, especialista en Oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, quien destacó la importancia de detectar la enfermedad antes de que aparezcan daños visuales significativos.

El glaucoma es una enfermedad crónica y neurodegenerativa que afecta al nervio óptico y provoca una pérdida progresiva del campo visual.

Aunque los tratamientos actuales permiten controlar su evolución, el daño visual que produce no puede recuperarse, por lo que la detección precoz sigue siendo la mejor herramienta para preservar la visión.

Según explicó el doctor Francisco Muñoz, presidente de la SEG, la prevención continúa siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del glaucoma, ya que muchos pacientes reciben el diagnóstico cuando el daño visual ya es irreversible.

Por su parte, Joaquín Carratalá, presidente de AGAF, subrayó que la enfermedad sigue siendo una gran desconocida para buena parte de la población, pese al importante impacto que puede tener en la autonomía y calidad de vida de quienes la padecen.

Los especialistas recuerdan que las revisiones oftalmológicas son especialmente importantes en personas mayores de 40 años, así como en quienes presentan antecedentes familiares de glaucoma, presión intraocular elevada, miopía alta, diabetes, hipertensión arterial o tratamientos prolongados con corticoides.

Desde el ámbito médico se insiste en que una revisión a tiempo puede marcar una gran diferencia en la evolución de la enfermedad y ayudar a evitar una pérdida visual irreversible.