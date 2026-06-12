Dos tiroteos en una misma noche dejan un herido en Sevilla: la Guardia Civil investiga su conexión

La Guardia Civil investiga dos tiroteos que han tenido lugar la madrugada de este viernes en el municipio sevillano de Carmona y en la barriada sevillana de Los Pajaritos, una de las más humildes de la capital hispalense.

Los primeros disparos han dejado una víctima que tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen Macarena. En este centro hospitalario permanece aún ingresado con un pronóstico muy grave. En cuanto al tiroteo ocurrido en la capital, no se han registrado heridos.

Según ha confirmado el Instituto Armado a EL ESPAÑOL de Sevilla, la investigación continúa abierta, por lo que aún no hay más datos sobre lo sucedido. No obstante, los agentes no descartan ninguna detención.

Por ahora la Benemérita se encuentra investigando si existe una posible conexión entre ambos sucesos.

Según la información, adelantada por Diario de Sevilla y confirmada a Europa Press por fuentes cercanas, horas después de la trifulca en Carmona, tuvo lugar un segundo tiroteo en el barrio sevillano de Los Pajaritos.

Cabe recordar que el pasado 6 de septiembre hubo otro tiroteo en el mismo municipio.

En esta ocasión, el trágico suceso se saldó con dos víctimas mortales. Los hechos ocurrieron en un bar de una urbanización ubicada en la periferia del pueblo.

Hasta este lugar se trasladaron dos hombres en moto. Una vez en la puerta del establecimiento, abrieron fuego contra el interior, provocando la muerte del dueño del bar y de uno de los clientes.

Posteriormente, los dos autores del tiroteo se fugaron hacia Sevilla capital, lugar en el que se escondieron hasta que la Policía Nacional los detuvo en un piso ubicado en la barriada de San Pablo.