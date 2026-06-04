Javier Gotor, el sevillano que monta uno de los balcones más famosos del Corpus de Sevilla y confecciona borlas para Tiffany

Más de 100 años. Este es el tiempo que lleva la calle Francos, en pleno centro de Sevilla, siendo el escenario de la que ya se ha convertido en toda una tradición de la ciudad.

Cada miércoles previo al Corpus Christi, el número 39 de esta vía -antes 35- se engalana. Literalmente.

Casa Rodríguez es un comercio centenario de la capital andaluza. Un pequeño rincón que lleva más de un siglo despachando pasamanería y artículos relacionados con el arte sacro a hermandades de todas partes del mundo.

Pero su cartera de clientes también incluye firmas de moda como Tiffany o instituciones de la talla de la Fábrica de Tapices de España. Pocos se resisten al ingenio y el mimo del negocio.

Javier Gotor es quien regenta hoy el negocio. Representa a la cuarta generación al frente de Casa Rodríguez y también es el encargado de mantener viva una de las costumbres más arraigadas de la familia.

Como cada víspera del Corpus Christi, los Rodríguez transforman la fachada de su establecimiento para rendir homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas de Sevilla.

Y es que la ciudad lleva días preparándose para la ocasión. En la plaza de San Francisco, junto al Ayuntamiento, se levantan las monumentales portadas que anuncian la festividad; las calles se llenan de banderolas y numerosos comercios decoran escaparates y balcones con motivos religiosos.

En medio de esos preparativos, la centenaria tienda vuelve a convertirse en una de las estampas más esperadas del Corpus sevillano.

Gotor decora cada año la fachada de la tienda familiar para celebrar la fiesta. Lo hace por varias razones, pero entre ellas destaca "la responsabilidad" de continuar con una actividad que nació con su bisabuelo y que no puede "dejar morir". Desde que Javier presenta su creación en el concurso hispalense de balcones, ha ganado "en torno al 80% de las veces".

Una fachada de 24 horas

La cercanía de la casa con la Semana Santa facilita estos preparativos. La familia tiene la suerte de contar con materiales, contactos, empresas y hermandades al alcance de la mano. Y esto les permite hacer cosas que serían mucho más complicadas para cualquier otro comercio.

Todo comienza alrededor de las 08:00 horas de la víspera de la festividad. Javier, el trabajador de su tienda, su mujer y un amigo se ponen manos a la obra para esculpir la fachada. Una nueva y efímera, porque apenas se mantiene 24 horas.

Sin embargo, el proceso ha comenzado mucho antes. "Muchos meses antes". Cada año hay que innovar. Por ello no duda en 'tirar' de hermandades o anticuarios para darle un toque diferente a su creación.

Hace unos años fue una imagen de Santa Rufina a tamaño real quienes asomaban en el balcón. En otra ocasión tuvo su protagonismo una réplica de la Giralda en 3D y de casi dos metros de altura.

Dos faroles de una hermandad del municipio gaditano del Puerto de Santa María alumbraron la fachada un Corpus Christi y unos elementos dorados que recuerdan a la canastilla de los pasos de Semana Santa serán quienes acaparen toda la atención esta vez.

Imagen de uno de los balcones antiguos. Cedida.

Un seguro de 100.000 euros

Pero no todo es creatividad. Uno de los grandes retos de cada edición es el peso y el espacio del que disponen.

Cargar la fachada con estructuras, piezas de orfebrería, imágenes o elementos decorativos de grandes dimensiones obliga a estudiar cada detalle y extremar las precauciones. De ahí que sea necesario contratar pólizas específicas para proteger tanto las obras como la propia instalación.

Uno de los seguros más caros fue cuando se colocó la santa sevillana. Alrededor de 100.000 por salvaguardar ambas imágenes.

Un contrato también alto precisaron "un cuadro gigante de la casa de subasta Isbylia o una réplica de la Virgen de Valme del escultor Madroñal".

A esta inversión económica hay que sumar el transporte de las piezas llegadas de fuera de Sevilla, el coste de las flores o el dinero que el negocio deja de ingresar durante las jornadas previas al Corpus.

Y es que, aunque durante años la tienda permaneció abierta mientras se realizaba el montaje, desde la pasada edición Gotor ha optado por bajar la persiana y suspender temporalmente también los pedidos online para centrarse por completo en la decoración.

Bolso de 17.000 euros

Sin embargo, el sevillano no percibe este esfuerzo como un gasto. Todo lo contrario. Lo entiende como una inversión; una forma de publicidad difícil de igualar.

Durante unas horas, miles de personas recorren la calle Francos con la mirada puesta en un mismo lugar. Y allí, presidiendo la escena, está Casa Rodríguez.

Mientras ultima los detalles de la fachada que lucirá este jueves, el taller familiar —situado a escasos metros del establecimiento— continúa dando forma a encargos llegados de distintos puntos del mundo. Entre ellos figuran las borlas que adornan un exclusivo bolso de la firma Tiffany, valorado en 17.000 euros.

Esta es solo una muestra más de la proyección alcanzada por este comercio centenario, capaz de llevar la artesanía elaborada en pleno corazón de Sevilla mucho más allá de las fronteras andaluzas sin renunciar a las tradiciones que le han dado fama durante más de un siglo.