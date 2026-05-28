Sevilla rechaza en bloque la "prioridad nacional" de Vox antes de que comiencen las negociaciones para la Junta

La "prioridad nacional" de Vox no tiene cabida en Sevilla. Al menos por ahora. El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado en bloque el que se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de la formación de Abascal.

La sesión plenaria ha tenido lugar este jueves y una de las propuestas que incluía el orden del día era una "relativa a la aplicación de la Prioridad Nacional, en los distintos servicios públicos de la Ciudad".

Finalmente, la moción ha sido descartada después de que todos los grupos políticos, incluido el PP, votasen en contra. El documento de Vox ha llegado al Consistorio a las puertas de las negociaciones entre Juanma Moreno y la formación de Abascal. Pero ha aterrizado sin éxito.

"Esta no es nuestra prioridad nacional", ha defendido contundentemente el delegado de Hacienda, Juan Bueno.

El edil ha admitido que el Ejecutivo local "está de acuerdo con" los problemas mencionados en el documento presentado por Vox pero el "enfoque" para combatirlos "no es el mismo".

"Nuestra prioridad nacional es que se cumpla la Constitución española. No vamos a consentir que nadie se la intente cargar", ha concluido el responsable de Hacienda.

Las medidas que incluye el documento

El grupo que encabeza Cristina Peláez en el Consistorio sevillano proponía la "prioridad nacional" en materias de Sanidad y Vivienda.

Un total de seis puntos son los que componen la propuesta de los de Abascal.

Vox ya pidió la "intensificación" de su control y ahora quiere que se "comparta" a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla "la información de los registros de personas extranjeras extracomunitarias cuya identificación se haya formalizado con la presentación del pasaporte de su país de origen al carecer de permiso de residencia y del correspondiente Número de Identificación de Extranjero".

Después de esto, el siguiente paso, sería el inicio "del procedimiento de devolución de extranjeros en situación irregular".

En materia de Vivienda, la formación plantea que, "dentro del ámbito de las competencias" del Gobierno municipal, se implanten todas las medidas necesarias "para establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda" de la administración local.

También "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes" de este ámbito: "para acceder a una vivienda social, a una vivienda protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda".

Vox ya pidió la "intensificación" de su control y ahora quiere que se "comparta" a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla "la información de los registros de personas extranjeras extracomunitarias cuya identificación se haya formalizado con la presentación del pasaporte de su país de origen al carecer de permiso de residencia y del correspondiente Número de Identificación de Extranjero".

Después de esto, el siguiente paso, según los de Abascal, sería el inicio "del procedimiento de devolución de extranjeros en situación irregular".

En materia de Vivienda, la formación que encabeza Cristina Peláez en el Ayuntamiento plantea que, "dentro del ámbito de las competencias" del Gobierno municipal, se implanten todas las medidas necesarias "para establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda" de la administración local.

También "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes" de este ámbito: "para acceder a una vivienda social, a una vivienda protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda".

En lo que respecta a la Sanidad, el grupo municipal pretende que el Gobierno de José Luis Sanz inste a la administración regional a que, "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia", implante "las medidas necesarias para impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario, garantizando así, la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario".

Además, Vox reclama que el Ayuntamiento pida al Gobierno de España a eliminar la normativa que permite a las personas extranjeras sin residencia legal en el país acceder a la sanidad pública con cargo a fondos públicos. También pide revertir los últimos cambios en el Reglamento de Extranjería para "poner fin [...] al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal".