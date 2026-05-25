Es oficial: Los comercios afectados por las obras de la línea 3 ya pueden solicitar ayudas de hasta 6.000 euros

Los comercios afectados por las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla ya pueden solicitar las ayudas directas impulsadas por el Ayuntamiento para compensar el impacto económico derivado de estos trabajos.

La convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contempla subvenciones de hasta 6.000 euros para los negocios ubicados en las zonas de afectación de los tramos 1, 2 y 3 de la futura infraestructura.

El Consistorio ha destinado 310.000 euros a esta línea de ayudas, dirigida a establecimientos perjudicados por unas obras de larga duración ejecutadas por la Junta de Andalucía.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto durante 20 días hábiles y las cuantías variarán en función del grado de afectación acreditado por cada empresa.

Además, el Ayuntamiento ha introducido varias novedades en esta convocatoria para ampliar el número de beneficiarios.

Entre ellas, podrán acceder pequeñas empresas de hasta 20 trabajadores y, en el caso de los negocios hosteleros, se tendrá en cuenta el espacio ocupado por los veladores para medir el impacto de las obras, y no únicamente la ubicación de la fachada del local.

Según ha explicado el delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, estas ayudas buscan apoyar a los comerciantes afectados por las actuaciones urbanas y agilizar al máximo la llegada de los fondos. De hecho, la justificación de la subvención se realizará, de forma general, antes de la concesión mediante la documentación aportada junto a la solicitud.

Junto a esta convocatoria, el Ayuntamiento también ha activado otra línea de ayudas dotada con 72.800 euros para negocios afectados por obras de mejora urbanística en distintas calles del Casco Antiguo, entre ellas Teodosio, Dueñas, Rosario, San Pablo o Santa Ángela de la Cruz. En estos casos, las ayudas podrán alcanzar hasta 4.800 euros por establecimiento.