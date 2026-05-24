Rubén Sánchez, el "activista cazafantasmas" de Facua que cree inocente a Zapatero y alza el puño por Pablo Iglesias

Facua, la federación de asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, para muchos tiene nombre y apellido. Rubén Sánchez.

Nacido en Sevilla el día de Reyes de 1974 y graduado en Periodismo por la universidad de su ciudad, se declara firme defensor de los derechos de los clientes. También dice ser su "amigo y vecino". Y esto lo quiere dejar claro desde el primer momento en el que se clica en sus redes sociales.

Estos días, el nombre de este "activista cazafantasmas" y que "en ocasiones" ve fraudes -tal y como él mismo declara en sus perfiles- ha sonado más de lo habitual.

¿El motivo? El sevillano ha sido uno de los impulsores de la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha', una serie de conferencias que se ha visto envuelta en un cruce de reproches y acusaciones.

Una de las últimas tiene que ver con la pregunta registrada por Vox en el Congreso de los Diputados sobre la participación del ministro Óscar Puente en estas charlas así como "las subvenciones concedidas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a dicha asociación".

El primer capítulo de 'Frenar a la Extrema Derecha' tuvo lugar el pasado 12 de mayo en la tierra natal del impulsor. De él formaron parte Javier Roca, Mercedes de Pablo y Pilar del Río.

Desde Sarah Santaolalla a Óscar Puente

Ahora, el foco ha estado puesto en el Ateneo de Madrid. En este espacio se reunieron el pasado jueves nombres vinculados a la izquierda del país con motivo de la segunda cita.

La tertuliana Sarah Santaolalla, conocida por sus polémicas declaraciones en programas de televisión; el que fuera vicepresidente del Gobierno de España y fundador de Podemos, Pablo Iglesias; y el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cuyas publicaciones en redes sociales no pasan inadvertidas, han sido quienes le dieron voz a la iniciativa de Sánchez en la capital.

El sevillano es conocido por ser un habitual de programas televisivos en pro de los derechos de los consumidores. Y es que su cargo en Facua así lo requiere.

Rubén Sánchez lleva asociado a esta "organización política de izquierdas" -tal y como él mismo la denomina-y que fue fundada por su padre desde 1993, según su perfil en la red LinkedIn.

"Mientras estudiaba la carrera" comenzó las prácticas en ella y desde entonces no ha salido de la federación, siendo en 2020 nombrado secretario general de Facua y portavoz..

Pero no ha sido su puesto el único que lo ha colocado en el centro de la opinión pública. También lo han hecho sus críticas constantes al PP -al que cataloga de "extremaderecha"- y Vox, adoptando incluso el discurso que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, defendió durante toda la campaña electoral del 17M.

"Hay que echar a Moreno Bonilla. La política sanitaria del PP pone en riesgo las vidas de los andaluces", publicó el portavoz de Facua en sus redes sociales hace casi dos meses.

También acusó al actual presidente en funciones de Andalucía de camuflar, "bajo esa sonrisa y ese disfraz de moderado", "una ultraderecha mucho más peligrosa que la de Ayuso" y de convertir el sistema sanitario andaluz en una "ruleta rusa".

Rubén Sánchez justifica a este periódico su vinculación con la izquierda con la idea de que es "un ciudadano preocupado por lo que pasa" y porque tiene "conciencia social".

Sobre Zapatero

El activista es otro de los aficionados a X -anteriormente Twitter-. En este red social opina sobre los asuntos de actualidad, incluida la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el caso Plus Ultra.

Multitud de voces de la izquierda política de nuestro país salieron a la palestra en defensa del socialista cuando se conoció la noticia. También Sánchez, quien aseguró que "a las comisiones irregulares de Zapatero" le daba "la misma credibilidad que le di a la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas".

A las comisiones irregulares de Zapatero les doy la misma credibilidad que le di a la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 19, 2026

Sin embargo, entre el resto de defensores y el portavoz de Facua hay un 'pequeño' matiz. La mayoría de caras políticas que 'enseñaron las garras' por Zapatero se han mostrado más cautelosos tras leer el auto de casi 90 páginas. El sevillano, al menos por ahora, no.

Sánchez defiende la "inocencia" del expresidente socialista y cree que su imputación se debe a un "intento de destruir al Gobierno actual porque Zapatero es caza mayor". No obstante, admite que "si se demostrase que cometió algún delito, sería una enorme desilusión".

A esa faceta pública y política también se suma su perfil como escritor.

Rubén Sánchez publicó el libro 'Manual de combate', una obra en la que recoge experiencias relacionadas con el activismo, el consumo y su visión sobre determinados debates sociales y políticos.

El título no ha pasado desapercibido para algunos observadores por la coincidencia con los nombres elegidos por otros dirigentes políticos para sus publicaciones.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por llamar a su obra 'Manual de resistencia', mientras que el andaluz se decantó por 'Manual de convivencia'. Cada cual en su línea.

Vitos Quiles

Otro de los temas que hizo de Rubén Sánchez acaparase titulares fue la denuncia interpuesta contra el polémico Vito Quiles.

El secretario de la federación pidió nueve años de cárcel para el reportero de Estado de Alarma y exjefe de prensa de Alvise Pérez por tres supuestos delitos de calumnias agravados por odio ideológico.

En un escrito de conclusiones provisionales presentado por la defensa de Sánchez se plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses.

Asimismo, el letrado solicitó que el acusado fuese inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al periodismo durante el tiempo que dure la condena.

La buena sintonía de Rubén Sánchez con antiguas caras de la izquierda a la izquierda del PSOE no es ningún secreto.

El pasado jueves, Rubén Sánchez compartió escenario con Pablo Iglesias, pero no es lo único que los une. Y es que el activista es un habitual en Canal Red, el medio de comunicación impulsado por el exvicepresidente del Gobierno.

Además, el portavoz de Facua mostró su apoyo a través de redes sociales a la fundadora del partido regionalista Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, después de que esta anunciase que tenía cáncer y mandó besos al ex número dos de Podemos, Pablo Echenique, usando la misma vía.

Te lo mandé en privado y hoy te lo mando en público. Un abrazo enorme, @TeresaRodr_. https://t.co/NsynA1pWJ4 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 17, 2026

Así, entre la defensa de los consumidores, la presencia constante en el debate político y su participación en iniciativas de marcado carácter ideológico, Rubén Sánchez continúa siendo una figura con capacidad para generar apoyos y críticas a partes iguales.

Mientras unos valoran su activismo y exposición pública, otros cuestionan el grado de vinculación política de quien lleva más de tres décadas al frente de Facua.