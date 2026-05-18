La Universidad de Sevilla revela los secretos del antiguo Egipto en unas jornadas con expertos internacionales

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (US) acogerá los próximos 19 y 20 de mayo las IV Jornadas de Egiptología bajo el título ‘Cooperación de la Universidad de Sevilla en Egipto’, un encuentro científico que volverá a convertir a la institución hispalense en punto de referencia para el estudio y la divulgación de la arqueología egipcia.

Las citas, coordinadas por la prestigiosa egiptóloga Myriam Seco Álvarez, tendrán lugar en el Aula Carriazo de la mencionada facultad y reunirán a investigadores, arqueólogos, especialistas en patrimonio y autoridades egipcias vinculadas a distintos proyectos de excavación y conservación en Egipto.

El encuentro estará centrado en la arqueología egipcia, las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación y documentación patrimonial y la puesta en valor de yacimientos arqueológicos. La iniciativa cuenta con financiación de una de las Acciones Especiales del VII Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla (2024).

Tras el éxito de las tres primeras ediciones, celebradas entre 2022 y 2024, las jornadas regresan con un programa que combina ponencias académicas, análisis históricos y avances tecnológicos vinculados al conocido Thutmosis III Temple Project, uno de los proyectos arqueológicos internacionales en los que participa la institución hispalense.

Programación

La programación arrancará el martes 19 de mayo con la inauguración oficial de las charlas y una conferencia sobre el estado actual de la arqueología en Lúxor, impartida por Abd El Gaffar Mohamed Wagdy, director general de Antigüedades de Lúxor del Ministerio de Turismo y Antigüedades de la República Árabe de Egipto.

A continuación, el egiptólogo Javier Martínez Babón analizará distintos marcos históricos relacionados con el yacimiento arqueológico.

Durante la tarde se abordarán cuestiones relacionadas con los talleres y almacenes del templo, el estudio de la necrópolis del promontorio y el potencial de las herramientas digitales en la investigación arqueológica.

Entre las intervenciones previstas destaca la ponencia sobre documentación 3D y estrategias de difusión futura del Templo de Thutmosis III, a cargo del arqueólogo Miguel Fernández Díaz.

La segunda jornada, prevista para el miércoles 20 de mayo, contará con una intervención de Myriam Seco Álvarez dedicada a los templos de Millones de Años en Tebas. El programa continuará con varias conferencias centradas en la conservación arquitectónica, la valorización de yacimientos y el análisis del sincretismo entre las culturas fenicia y egipcia.

Con estas jornadas, la Universidad de Sevilla refuerza su apuesta por la investigación arqueológica internacional y por la divulgación científica, consolidando además su colaboración con instituciones egipcias y equipos especializados en conservación y patrimonio histórico.